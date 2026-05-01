Herečka Magda Vášáryová zúri kvôli vyhrážkam rodine: Mením sa na vlčicu!

BRATISLAVA - Herečka a diplomatka Magda Vášáryová priznala, že roky čelí vyhrážkam, no tentoraz sa situácia vyostrila. Útoky sa totiž dotkli aj jej najbližších.
Herečka a bývalá diplomatka Magda Vášáryová otvorene prehovorila o nepríjemnej skúsenosti, ktorá ju zasiahla viac než kedykoľvek predtým. Hoci je na podobné útoky zvyknutá už desaťročia, tentoraz sa terčom stala aj jej rodina – deti a vnúčatá. Ako uviedla na sociálnej sieti, vyhrážky mali mimoriadne agresívny charakter a dostali sa dokonca aj za hranice Slovenska. Prípad už riešia policajti, pričom spolupracujú aj s kolegami z Českej republiky.
Vášáryová priznala, že za viac než 50 rokov verejného života čelila rôznym formám nenávisti a mala aj policajnú ochranu. Zvyčajne išlo o jednotlivcov s problémovým správaním, no tentoraz podľa jej slov prekročili všetky hranice. Jasne zdôraznila, že útoky na rodinu nehodlá tolerovať. „Ktokoľvek bude útočiť na moje vnúčatá, musí počítať s mojím hnevom a silnou obranou. Niečo takého hnusného si nikto nesmie dovoliť, upozorňujem, že sa mením na vlčicu,“ odkázala rázne s tým, že podobné správanie nesmie zostať bez následkov.
Podporu jej vyjadril aj partner bývalej prezidentky Zuzany Čaputovej, Juraj Rizman, ktorý jej napísal: „Prechádzali sme niečím podobným. Sme s Vami! A ak môžeme dajako pomôcť – tak naozaj radi. Držte sa!“ Na jeho slová reagovala stručne, no jasne: „Viem, aj horším. Ale na moje deti a vnúčatá – musia vedieť, že to neprechádza mlčaním.“ Celú situáciu tak berie mimoriadne vážne a dáva jasne najavo, že tentoraz už neostane ticho. Útoky na rodinu sú pre ňu za čiarou a odkazuje, že podobné konanie nebude tolerovať a musí niesť následky.
