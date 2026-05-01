Zase jazdila opitá! Britney Spears to má opäť nahnuté: Desivý strach z väzenia!

USA - Popová princezná má obrovský problém! Britney Spears čelí obvineniu za jazdu pod vplyvom alkoholu – no zdá sa, že väzeniu sa napokon môže vyhnúť. Ak bude mať šťastie.
Britney Spears bola oficiálne obvinená z priestupku len pár dní pred súdnym pojednávaním, ktoré je naplánované na 4. mája. Podľa úradov však existuje veľká šanca, že prípad skončí miernejšie, než sa čakalo. Na stole je totiž dohoda známa ako priznanie k bezohľadnej jazde pod vplyvom alkoholu.
Ak na ňu pristúpi, Britney by sa vyhla väzeniu a namiesto toho by ju čakala ročná podmienka, povinné kurzy o alkohole za volantom a nemalé pokuty. Dôvod? Nemala vysokú hladinu alkoholu v krvi, nespôsobila nehodu ani zranenia a doteraz nemá žiadnu históriu podobných priestupkov.
Celý incident sa odohral ešte 4. marca, keď jej čierne BMW zaujalo políciu kvôli nebezpečnej jazde vo vysokej rýchlosti. Po zastavení vraj vykazovala známky opitosti, následne absolvovala testy a skončila v putách. Na druhý deň ju prepustili.
Zdá sa však, že speváčku celá situácia poriadne zasiahla. Krátko po zatknutí sa dobrovoľne prihlásila na liečenie. Podľa zdrojov za tým stáli najmä jej synovia Sean Preston a Jayden James, ktorí ju mali podporiť v tom, aby sa dala dokopy. „Chcú len, aby bola zdravá,“ uviedol zdroj z jej okolia.
Britney bola po incidente otrasená a podľa blízkych sa doslova desí väzenia. Práve preto jej trvalo niekoľko týždňov, kým prijala, že odborná pomoc je najlepšie riešenie.
Teraz všetci čakajú na 4. máj, ktorý môže rozhodnúť o jej osude. Jedno je však isté – tentoraz visela kariéra aj sloboda slávnej speváčky na vlásku.
