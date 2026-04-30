Koniec nádejam aj obavám: Expert odhalil presný vek, kedy sa rast mužskej pýchy DEFINITÍVNE ZASTAVÍ!

USA - Otázky o veľkosti penisu sprevádzajú mužov už od puberty. Odborník teraz vysvetlil, kedy sa jeho dĺžka a obvod definitívne ustália – a zároveň vyvrátil rozšírené mýty, ktorým mnohí stále veria. Téma veľkosti penisu patrí medzi tie, ktoré mužov sprevádzajú prakticky celý život. Aj keď ide často o zdroj neistoty, odborníci upozorňujú, že realita je oveľa jednoduchšia, než si mnohí myslia.
Urológ a expert na sexuálne zdravie Jamin Brahmbhatt vysvetlil, že rast penisu je úzko spojený s pubertou a hladinou testosterónu. „Väčšina rastu prebieha počas puberty, keď stúpa testosterón. Približne okolo 18. roku života, teda na konci strednej školy, je dĺžka aj obvod v podstate definitívne daný,“ uviedol pre Men's Health.
To znamená, že po tomto veku už k výrazným zmenám nedochádza, pokiaľ nejde o výnimočné prípady neskoršieho dozrievania. Pre mnohých mužov to môže byť definitívna odpoveď na otázku, či sa ich telo ešte zmení. Odborník zároveň vyvrátil jeden z najrozšírenejších mýtov – že veľkosť penisu súvisí s veľkosťou rúk alebo chodidiel. Podľa neho výskumy nepotvrdili žiadnu relevantnú súvislosť. Podobne dopadli aj staršie štúdie, ktoré nenašli dôkazy o prepojení medzi veľkosťou topánok a dĺžkou penisu.
Veľkú úlohu zohráva v skreslenom vnímaní reality aj pornografia
Isté náznaky súvislosti sa objavili iba pri pomere dĺžky ukazováka a prstenníka, ktorý môže súvisieť s hormonálnym vývojom ešte pred narodením. Ani tento faktor však nie je spoľahlivým ukazovateľom. Podľa odborníkov zohráva veľkú úlohu v skreslenom vnímaní reality aj pornografia. Tá často prezentuje nereálne proporcie, čo môže viesť k zbytočným komplexom. „Je to podobné, ako keby ste verili, že všetky špeciálne efekty vo filmoch sú skutočné,“ upozornil Brahmbhatt.
KONIEC prekvapeniam v posteli? Expert odhalil systém, ako odhadnúť MUŽSKÉ TAJOMSTVO cez oblečenie!
Štatistiky pritom ukazujú, že priemerná dĺžka erekcie sa pohybuje okolo 13 až 14 centimetrov. Výskum z roku 2015 zároveň naznačil, že ženy považujú za ideálnu veľkosť pre dlhodobého partnera približne 16 centimetrov – teda len mierne nad priemerom. Odborníci sa zhodujú, že veľkosť nie je kľúčovým faktorom spokojného sexuálneho života. Dôležitejšie sú komunikácia, vzájomné porozumenie a schopnosť reagovať na potreby partnera. Aj preto platí jednoduché pravidlo – to, čo je „normálne“, je oveľa širší pojem, než si mnohí myslia.