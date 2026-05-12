Na tvári úsmev a radosť, ale tanec si vypýtal krutú daň: Koleníka čaká operácia

BRATISLAVA - Tanec v krvi a pokora v srdci! Obľúbená šou Let's Dance po týždňoch driny a dychberúcich výkonov spoznala svojich víťazov. Kráľmi parketu sa stali Zuzka Porubjaková a Matyáš Adamec. Hoci mnohí favorizovali niekoho iného, Ján Koleník neskrýval obrovské nadšenie.
Ján Koleník, ktorý sám pred pár rokmi šou vyhral, sa tentokrát ocitol v pozícii finalistu, ktorý úprimne fandil konkurencii. Keď zazneli mená víťazov, neskrýval čistú radosť. „Ja by som to doprial každému, kto tu bol. Toto bol veľmi špecifický ročník. Zuzku poznám veľmi osobne a dlhoročne, preto jej to viem dopriať úplne najčistejšie. Lepšie to ani skončiť nemohlo,“ vyznal sa herec, pre ktorého úprimné priateľstvo znamená viac ako trofej na poličke.
Okrem tlaku okolia sa však musel popasovať s niečím oveľa hmatateľnejším – neutíchajúcou bolesťou. Do náročných tréningov totiž vstupoval s diagnózou, ktorá ho takmer odstavila už na začiatku. „Vstupoval som do súťaže s dosť pokazeným kolenom. Ortopéd mi povedal, že sa to buď počas šou úplne pokazí a budem musieť ísť na operáciu, alebo to vydrží. Prispôsobili sme tréningy aj kreácie a ono to zázrakom vydržalo,“ odhalil Koleník tajomstvo, ktoré doteraz poznali len jeho najbližší. Napriek tomu, že koleno poslúchalo, si nerobí ilúzie a vie, že skalpelu sa v budúcnosti zrejme nevyhne. Teraz, keď svetlá reflektorov zhasli a flitre opadali, natíska sa otázka, či si herec konečne vydýchne, alebo mu bude kolotoč tanca chýbať...
