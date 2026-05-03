Natália Glosiková má tip na víťaza Let's Dance: Meno vyslovila bez zaváhania!

BRATISLAVA - Natália Glosiková povedalal bez okolkov a na plné ústa, koho by v tejto sérii Let's Dance chcela vidieť na stupni víťaza. Ak sa nepodarilo dostať do finále jej s Jurajom Mokrým, zaslúži si to podľa nej tento pár!
Natália Glosiková sa v Let's Dance prvýkrát objavila v jej 4. sérii, kedy tancovala s Romanom Pomajbom. V ďalšej sérii to bol Martin Mňahončák, s ktorým sa umiestnili na druhom mieste. Do tanečnej šou sa vrátila potom v 9.sérii, kedy bol jej tanečným partnerom Ján Tribula, v 10. sérii Juraj Kemka a v aktuálnej 11. sérii zabávač a herec Juraj Mokrý. „Vždy mi je ľúto, keď vypadnem z Let's Dance, lebo sú to dlhé mesiace roboty a vždy sa na to tešíme...“ priznala Natália na módnom brunchi. „Na druhej strane som rada, že som zase doma... človek si oddýchne, najeme sa poriadne a za stolom...“
Natália je s Jurajom sporadicky v kontakte, blahoželala mu napríklad k aprílovým narodeninám. „Je to obrovský multitalent... ale nevie to úplne využiť na Slovensku,“ zhodnotila s tým, že jeho je tu škoda. Priznala však, že si museli k sebe nájsť cestu a cestou kompromisov zjednotiť názory.
Natália ako skúsená tanečníčka má svoj tip na víťaza a nedala sa dlho presviedčatť, aby nám ho prezradila... Kto je podľa nej najväčší pohybový talent a dobre sa naňho pozerá? Jedného z tanečníkov zhodnotila priam ako porotkyňa.
