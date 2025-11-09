Nový PREKVAPIVÝ pár šoubiznisu: Dejdar zbalil... Fúha, veď ona bola LESBIČKA!

PRAHA - Po niekoľkých neúspešných vzťahoch so ženami sa zdá, že sa česká influencerka Veronica Biasiol (27) rozhodla dať šancu mužovi. Len nedávno sa rozišla s partnerkou Alicou a... Aktuálne sa na sociálnych sieťach pýši fotkami s novou láskou - synom herca Martina Dejdara (60), Matějom (26)!
Len nedávno české média obletela informácia o rozchode českej influencerky Veronicy Biasiol. Tá po rozchode s účastníčkou reality šou Survivor, Bárou Mlejnkovou, tvorila pár s Alicou Kolarčíkovou. No ani tento lesbický vzťah jej dlho nevydržal... A aktuálne hlási, že je opäť zadaná. No tentokrát nelovila v ženských vodách, ale rozhodla sa dať šancu mužovi.
A to rovno s vplyvným priezviskom - zbalila totiž syna známeho českého herca Martina Dejdara, 26-ročného Matěja Dejdara. Dvojica si aktuálne užíva spoločné chvíle v Barcelone, odkiaľ zverejnili niekoľko fotografií. A hoci Veronica na zábere, kde si dávajú pusu, zakryla Matějovu hlavu srdiečkom, fakt, že on fotografiu zdieľal, len potvrdil, že novou Veronicinou láskou je Dejdar. „Človek mieni, Pán Boh mení,“ napísala k záberu.
Matěj Dejdar mal v minulosti slabosť na ženy spod Tatier. Najprv randil s 1. Vicemiss Universe SR 2018 Sofiou Sekelovou a po rozchode sa v spoločnosti objavil a s inou Slovenskou - Sárou. „Je to moja druhá priateľka a znovu je to Slovenka. Oslavovali sme Silvestra v Jasnej. Išli sme oproti sebe po schodoch a hneď, ako som ju uvidel, to bolo jasné,“ vyjadril sa v minulosti na margo svojej ex.