Konečne to potvrdili: Známy markizák po rozvode... Zbalil krásnu herečku!

PRAHA - Hoci sa o ich vzťahu už dlhšie šepkalo, až teraz to potvrdili aj verejne. Spevák Renne Dang a herečka Natálie Halouzková sa prvýkrát ukázali spolu na spoločenskej udalosti a bolo zrejmé, že medzi nimi nejde len o kamarátstvo. Láska, ktorá sa zrodila počas reality šou Survivor, už nie je tajomstvom.
V decembri sme vás na Topkách informovali o tajnom rozvode českého speváka Renneho Danga. Už vtedy sa šepkalo, že sa zblížil s českou herečkou Natáliou Halouzkovou. No a počas večera udeľovania hudobných cien Anděl dlhodobé dohady fanúšikov aj médií napokon potvrdili.
Medzi známym spevákom a talentovanou herečkou preskočila iskra. To, čo bolo donedávna len predmetom špekulácií, má dnes jasnú podobu. Prvé náznaky vznikli už priamo v šou Survivor, kde si boli obaja blízki. Situáciu ešte viac rozvírila správa o tom, že Renne Dang sa rozviedol.
Fanúšikovia si tieto udalosti rýchlo pospájali, no dvojica si svoje súkromie dlho strážila a nič konkrétne nepotvrdzovala. Počas galavečer sa už rozhodli neskrývať. Keď padla priama otázka na ich vzťah, odpoveď bola rovnako priama, píše Blesk.cz. „Sme pár a je to prvýkrát, čo sme verejne spolu."