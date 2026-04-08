Čerstvo rozvedený Ľubomír Višňovský: Už má novú známosť... Rande s mladou blondínkou

BRATISLAVA - Po rokoch manželstva prišiel nečakaný zlom. Bývalý hokejista Ľubomír Višňovský sa po rozvode netrápil dlho – po jeho boku sa už objavila nová žena. Otvorene priznal, že je opäť zamilovaný.
Už v marci sa prevalila na verejnosť informácia o rozpade manželstva Ľubomíra Višňovského. Po 14 rokoch spoločného života sa s manželkou Katarínou rozhodli ísť každý vlastnou cestou. Ich vzťah, ktorý dlhé roky pôsobil stabilne a harmonicky, sa tak definitívne uzavrel.
Ako sa však podarilo zistiť magazínu Plus 7 dní, niekdajší hokejový obranca je nielenže čerstvo rozvedený, ale aj opäť zamilovaný. Novú kapitolu vo svojom osobnom živote tak začal pomerne rýchlo. S novou priateľkou bol nedávno zastihnutý v uliciach Bratislavy.
„Som rozvedený a tá ,tajná blondínka‘ je moja priateľka,“ potvrdil Višňovský pre spomínaný web, čím ukončil akékoľvek špekulácie. Zdá sa tak, že bývalý reprezentant našiel po náročnom životnom období opäť dôvod na úsmev. Ľubomír Višňovský bol v minulosti ženatý aj s modelkou Ninou Nemcovou. Toto manželstvo mu vydržalo 3 roky.