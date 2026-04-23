Najväčšie faux pas na prehliadke Lýdie Eckhardt: Najprv pád a potom... publikum tlieskalo ako o život

BRATISLAVA - Módna návrhárka Lýdia Eckhardt patrí k absolútnej špičke slovenskej scény už dlhé desaťročia. Jej modely sú synonymom elegancie a neuveriteľnej nadčasovosti.
Prvá dáma slovenskej módy, Lýdia Eckhardt, má za sebou 35 rokov usilovnej práce. V jej úchvatných modeloch sa spája ženskosť, elegancia a pestrá paleta farieb. Čo je však na Lýdiinej módnej tvorbe skutočne fascinujúce je fakt, že jej modely akoby popierali zákony času. Pri tohtoročnom výročí zverejňuje na sociálnych sieťach archívne fotky z prehliadok a reakcie žien vyrážajú dych. „Ideme rok po roku v rámci sociálnych sietí. Teraz sme dávali spomienku na rok 2005 a ja som dostala od dvoch dám do správy, že by si chceli kúpiť tie šaty. A to bolo pred 21 rokmi,“ ozrejmuje návrhárka. Pre každého tvorcu je totiž najväčšou odmenou, keď dámy stále nosia model, ktorý si kúpili pred viacerými rokmi.
Lýdia Eckhardt oslávi 35 rokov na scéne veľkolepo: 100 modelov a... pri tomto strávila 300 hodín!
Svet prehliadkových mól však nie je vždy len o dokonalosti, občas ho okorenia aj momenty, ktoré nikto neplánoval. A aj módna stálica Lýdia Eckhardt si za tie roky spomína na nejedno faux pas. V rozhovore sa dozviete aj to, prečo s ňou krajčírky vydržali celý svoj pracovný život a čo Lýdia považuje za svoj najväčší životný úspech mimo prehliadkových mól...