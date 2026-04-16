Lýdia Eckhardt oslávi 35 rokov na scéne veľkolepo: 100 modelov a... pri tomto strávila 300 hodín!

BRATISLAVA - Módna návrhárka Lýdia Eckhardt je už 35 rokov na módnej scéne! Za ten čas obliekla množstvo žien, ktoré jej kúsky milujú. Dokážu totiž zakryť to, čo treba a vyzdvihnúť prednosti tej-ktorej postavy.
Lýdia Eckhardt tento rok slávi 35. výročie fungovania módneho salónu. A čo môže byť lepšou oslavou ako veľkolepá módna prehliadka? Prvá dáma slovenskej módnej scény je úspešná vo všetkom, do čoho sa pustí. Aká je však rovnica úspechu? Pre Lýdiu určite spokojnosť žien, ktoré jej modely milujú, pretože im sadnú ako uliate a cítia sa v nich ako bohyne. Módna návrhárka totiž presne vie, ako skryť ženské nedostatky a vyzdvihnúť to, čo je na postave pekné.
Kto chodieva na prehliadky Lýdie Eckhardt, tak vie, že vždy majú svoju vlastnú atmosféru, svoj rukopis, proste sú spoločenskou udalosťou, ktorá krásou pohladí nielen ľudské oko, ale vrúcnymi slovami aj dušu. Na jubilejnej prehliadke sa však bude aj spomínať: „Ďakujem klientkam, že mi dovolili vojsť do ich skríň a požičali mi retrospektívne modely a predstavte si, že niektoré majú aj dvadsať rokov a ony ich tam stále mali a dokonca tvrdia, že ich stále nosia,“ s dojatím povedala návrhárka, ktorá predstaví 88 nových modelov, 11 retrospektívnych modelov a model s číslom 100 bude mať na sebe oblečený samotná Lýdia.
Oslavy 35. výročia sú udalosťou, kedy nestačí iba jediná módna šou. Už tento piatok, 17. apríla, sa koná výpravná módna prehliadka v Košiciach, 22. apríla v hoteli Kaskády pri Banskej Bystrici a 24. apríla aj v bratislavskom Stars Auditoriu.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%