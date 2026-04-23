Tragický incident na Západnom brehu: Izraelská armáda zastrelila iba 15-ročného Palestínčana

RAMALLÁH - Izraelská armáda dnes v meste Nábulus na severe okupovaného Západného brehu Jordánu zastrelila 15-ročného palestínskeho chlapca, uviedlo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Izrael incident preveruje, uviedla agentúra AFP.
Mladík podľahol ťažkým zraneniam po tom, ako bol zasiahnutý do ramena, uviedla palestínska agentúra WAFA a upozornila, že v Nábuluse sú izraelské zásahy časté. Podľa hovorcu mesta Abuda Akera vošlo k ránu do štvrte Rafídíja šesť džípov s izraelskými vojakmi. Aker uviedol, že nevie, prečo vojaci na chlapca strieľali, a nie je si istý, či na nich niekto predtým hádzal kamene. Izraelské sily totiž často svoje konanie odôvodňujú tým, že sa bránia útokom Palestínčanov, často veľmi mladých, ktorí po nich hádžu kamene. V stredu izraelská armáda zabila v Pásme Gazy piatich Palestínčanov vrátane troch detí.
Od začiatku vojny v Pásme Gazy, kde od vlaňajšieho 10. októbra platí krehké, ale opakovane narúšané prímerie, zabili izraelskí osadníci či vojaci na okupovanom Západnom brehu viac ako 1000 Palestínčanov, uvádza správa organizácie Human Rights Watch (HRW). Izrael podľa nej tiež častejšie zadržiava palestínskych obyvateľov bez súdu, búra ich domy a rozširuje výstavbu nových osád, čo je z hľadiska medzinárodného práva nelegálne. Izrael tieto obvinenia odmieta s tým, že Západný breh je sporné, nie okupované územie.
Výrazne vzrástlo aj násilie židovských osadníkov voči Palestínčanom. Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) vlani v novembri uviedol, že v októbri došlo na Západnom brehu Jordánu najmenej k 264 útokom osadníkov na Palestínčanov. To je najviac za mesiac od roku 2006, keď OSN začala tieto incidenty monitorovať.