Z Paríža odletelo PRÁZDNE lietadlo Ryanair! Takmer 200 ľudí ostalo na letisku, dôvod všetkých šokoval

PARÍŽ – Letecká preprava patrí medzi najmenej rizikové formy dopravy. So zabezpečením sa začína už na samotnom letisku, kde musí prejsť každý pasažier niekoľkými kontrolami. Keď je však v systém chaos, dopadne to komicky. Presne ako v tomto prípade.
Cestujúci, ktorí prišli na letisko vôbec netušili, že sa stanú obeťami veľmi bizarnej situácie. Let nízkonákladovej spoločnosti Ryanair mal dňa 14. apríla podľa letového plánu odletieť z menšieho parížskeho letiska Châlons Vatry Airport do afrického Maroka. Všetko sa ale skomplikovalo.
Ako uvádza The Connexion, lietadlo odletelo bez jediného pasažiera. Na letisku zostalo uviaznutých 192 ľudí. Problém nastal pre nedostatok pracovníkov pri odbavení bezpečnostnej kontroly.
Všetci zamestnanci boli PN
"Po otvorení sekcie check-in, nebol na mieste žiadny bezpečnostný pracovník," uvádza letisko. To si malo objednať pre tento druh práve externú firmu Sécurus, no v daný deň bolo mnoho jej zamestnancov práceneschopných. Spoločnosť navyše nebola schopná zabezpečiť náhradnú skupinu. Dôsledkom toho sa žiadny cestujúci nedostal na palubu. Najbizarnejšie na celej situácii je to, že lietadlo napriek tomu odletelo.
Spoločnosť Ryanair uvádza, že v takýchto situáciách je odškodnenie otázne. Podľa pravidiel EÚ nemusí vzniknúť nárok na finančnú kompenzáciu pri bezpečnostných problémoch či zdravotných núdzových situáciach. Ide o situácie mimo kontroly dopravcu (v tomto prípade spoločnosť Ryanair).
Kompenzáciu ešte nedostali
Pri narušených alebo zrušených letoch však môžu mať cestujúci za určitých okolností nárok na refundáciu alebo presmerovanie leteniek. "Bolo to strašné. S manželom sme minuli na letenky takmer 1 500 eur, aby sme spoločne oslávili narodeniny našej ťažko chorej dcéry," povedala jedna z poškodených Michéle Oudinová. Kompenzácia pre poškodených letu do Maroka je stále nejasná.