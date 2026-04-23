Už druhý PRIESKUM ukazuje na jasnú situáciu u voličov: ZLOŽITÝ stav, koaličné strany strácajú dych!

BRATISLAVA - Silu koaličných a opozičných strán si pravidelné zmeriavajú v prieskumoch verejnej mienky viacerí známi hráči slovenského politického spektra. Kým v nie tak dávno prieskume agentúry SANEP mal koaličný Smer-SD navrch, teraz sa situácia otočila. Opozičný blok podľa druhej agentúry, naopak, rastie.
Prieskum vykonávala agentúra Ipsos pre Denník N. Ak by sa voľby konali v apríli 2026, vyhralo by ich Progresívne Slovensko s 19,2 percentami hlasov. Na druhom mieste by bol v tesnom závese vládny Smer-SD so 17,4 percentami, ktorý podľa autorov prieskumu opäť klesol. Mimoparlamentná Republika si už pravidelne našla svoje ustálené miesto na treťom mieste, tentokrát s 11,1 percentami hlasov.
Zaujímavejšie je to však na ďalších pozíciách. Opozičné Hnutie Slovensko má 9,4 percenta hlasov a Sloboda a Solidarita 8,3. Kresťanskodemokratické hnutie zaznamenalo 7,1 percenta hlasov, no situácia sa komplikuje pre koaličný Hlas-SD. Ten by získal 6,8 percent a opäť zaznamenal pokles. Začínajú mu dýchať na chrbát poslední hráči parlamentu - Demokrati. Tí by získali rovných 6 percent.
Mimo parlamentu by sa ocitli Maďarská Aliancia so 4 percentami, vládna SNS s 3,2 percentami a Sme rodina, ktorá by s 2,8 percentami nedosiahla ani na štátny príspevok.