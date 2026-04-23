Toto dokáže len jedna žena! Hana má tri deti a myslí na iné: Keď pomáhať chutí...

BRATISLAVA - Podnikateľka Hana Stanczová, ktorá stojí za úspešným projektom Zjedené, sa predviedla na veľkolepom evente plnom dobrôt. Hoci by si niekto mohol myslieť, že pôjde len chuťový zážitok, mýli sa. Úspešná Slovenka totiž prišla s dôležitým posolstvom, ktoré chytí za srdce.
Na akcii s príznačným názvom nebola núdza o dobrú náladu, no Hana Stanczová využila pozornosť na oveľa vyšší cieľ. „Máme krásny event, na ktorom každý z nás bude mať dnes zjedené... ale novinkou je, že v tomto roku budeme viac pomáhať,“ prezradila s nadšením spoluzakladateľka obľúbeného konceptu Zjedené. A nezostalo len pri slovách.
Pomoc totiž smeruje tam, kde je to veľmi potrebné. Hana sa so svojím tímom spojila s občianskym združením Tamitos, ktoré sa venuje autistickým deťom. Keďže apríl je mesiacom povedomia o autizme, rozhodli sa pre radikálny krok – päť percent z každej objednávky bude putovať priamo na pomoc týmto rodinám. „Je to dôležitá téma a je toho stále viac,“ vysvetľuje Hana, prečo sa rozhodli práve pre túto cestu.
Financie, ktoré sa takto podarí vyzbierať, majú jasný cieľ a Nina Bakolová z OZ Tamitos neskrýva nadšenie: „Pomôžu na budovanie povedomia o autizme, či to bude prostredníctvom knižky alebo projektov, ktoré chystáme. Cieľom nášho združenia je vždy vybrať nejaké konkrétne rodiny, ktorým pomôžeme,“ dodáva Nina, podľa ktorej je práve finančná injekcia pre rodiny kľúčová, aby si mohli dovoliť nákladné terapie, ktoré ich detičky posúvajú vpred.
Tým však aktivity nekončia! Hana Stanczová plánuje rozhýbať celé Slovensko. Pod novým heslom "Keď pomáhať chutí" štartujú komunitné behy. „Chceme behať každú stredu z nášho bistra, kde bude vždy darček, budeme dávať ľuďom za to "zjedené", posedíme si tu a v septembri vytvoríme komunitný veľký beh,“ plánuje podnikateľka. Celé štartovné z týchto behov poputuje opäť autistickým detičkám. Hana sa vďaka svojmu biznisu dlhodobo pohybuje vo svete celebrít a k jej jedlu majú blízko mnohé známe tváre. Kto z jej prominentných klientov je podľa nej najväčší športovec a kto by v komunitnom behu vypľul na trati dušu? Dozviete sa vo videu...