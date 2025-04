Z českého búrliváka silný veriaci: Po smrti vnučky sa slávny spevák zosypal!

Láďa Křížek (Zdroj: CT)

Ladislav Křížek sa narodil 24. apríla 1963 v obci Louny. Už v rannom detstve sa prejavil jeho spevácky talent. Pritom k tomu nemal žiadne rodinné predpoklady. „Babička mi rozprávala, ako som spieval na peróne v Chomutove – Do lesíčka na čekanou. Hovorila mi – prestav si, že ľudia sa otáčali, pozerali na teba a tlieskali ti,“ zaspomínal si hudobník v programe Českej televízie, 13.komnata. Ale ten pravý prelom prišiel, keď sa ako chlapec postavil na trámy poukladané pri činžiaku, v ktorom vyrástol a začal sa okázalo predvádzať. „Už vtedy sme všelijako na niečo hrali. A naraz prišiel zvláštny pocit, ktorý zažívajú herci a speváci, ale ešte som ho nedokázal pomenovať,“ doplnil. Študoval strojnú priemyslovku, na konzervatórium sa nedostal, do Armádneho umeleckého súboru ho neprijali. Po vojne si ale i tak cestu k spevu našiel.

Prvú kapelu založil so svojím bratom Miroslavom už v teenagerskom veku, potom pendloval medzi lokálnymi formáciami – BMM, NERVUS VEGUS. Naozajstný štart kariéry ale začal až v pražskej skupine TAM. V roku 1985 dostal Láďa ponuku v skupine Vitacit. Po dvoch rokoch sa hudobník rozhodol zmeniť pôsobisko a odišiel do ostravského Citronu. Rok nato získal Citron Zlatého slavíka.

Medzitým sa Křížek realizoval v skupine Kreyson a odskočil si i na sólovú dráhu. Naspieval duety s Evou Urbanovou, Darou Rolins alebo Karlom Gottom. V druhej polovici 90. rokov so svojím bratom Miroslavom vytvoril popové duo Damiens, často vystupoval v televízii, účinkoval i v muzikáloch. Po 26 rokoch (v roku 2015) sa spevák vrátil do Citronu.

Ako to už býva, úspešný a známy spevák úplne prepadol sláve. Život si začal užívať plnými dúškami. V tomto období bol alkohol na dennom poriadku. Tento démon ho pohltil až tak, že chcel spáchať samovraždu. Na nohy ho dostala až láska. Ale úplne iná ako mnohí očakávali.priznal v rozhovore pre iDNES. Postupom času si uvedomil aj ďalšiu vec:spomínal Láďa v programe 13. komnata.

Jednou z najväčších rán, ktorá ho zasiahla nečakane, bola smrť vnučky. Radosť z nového člena rodiny v sekunde vystriedal obrovský žiaľ. Jeho staršiemu synovi Tomášovi zomrela dcérka pri pôrode. „Môžem povedať, že som čakal na prvé vnúča, pretože som si vlastných detí príliš neužil. Bol som stále preč. A prišla smola, že nám malá pri pôrode umrela. Takže som dostal takú šupu medzi oči,“ zveril sa Křížek v hudobnom televíznom programe Limuzína. „Všetci sa zložili a ja som všetko vybavoval. Vtedy plakali aj v pohrebnej službe, keď vyberali malú bielu rakvičku. Celá rodina sa úplne zosypala, ja som to ustál len vďaka viere. Ale bola to hrozná rana, a po pár dňoch som sa zložil tiež,“ zveril sa pre magazín Téma.

A čo sa týka súkromia, Láďa sa s prvou manželkou Taťánou zoznámil ešte ako veľmi mladý. Spoločne vychovávali dve deti a po tridsiatich piatich rokoch sa v roku 2020 rozviedli. „Je to naozaj ťažké. Človek si zrazu uvedomí, že už nemá na ten vzťah silu. Vždy hovorím, že muzika je o dynamike, život o svetle a vzťah o tolerancii. A tolerancia končí s úctou. Akonáhle skončí úcta, prestáva byť i tolerancia. Už toho na nás bolo veľa. .. Manželka už chcela niekoho iného, úplne inú povahu a ja som túžil tiež po niekom inom. Už som v podstate nemohol ďalej,“ vysvetľoval spevák dôvody rozvodu pre Blesk.

Jeho kúzlu prepadla fanúšička Monika Lanz, ktorá sa stala jeho partnerkou. Monika je art terapeutka a umelkyňa, navrhla a nechala mu vyrobiť šperk na krk – má tvar kríža, cez ktorý ide obruč veľký ako snubný prsteň.

Křížek si duševnú rovnováhu udržuje okrem iného tým, že nesleduje sociálne siete. „Skôr som to robieval, ale je to nezmysel. Človek si myslí, že je nad tým, čo tam ľudia píšu, ale nie je. Radšej sa venujem niečomu inému. Pretože to najcennejšie, čo v živote máme, je čas. A len hlupák sa nechá ťahať za nos a stále si niečo vtĺkať do hlavy, aby mal o čom premýšľať. Lepšie je sa stiahnuť a byť v kľude. Radšej žiadna otázka – žiadna odpoveď,“ dodal pre idnes.cz.