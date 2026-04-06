Versace podniká so zázrakom z Lýbie: Stačí vám jeden pohľad na jeho tvár!

BRATISLAVA - František Kabrheľ, ktorého celý národ nepozná inak ako Versačeho z kultovej šou Mojsejovci, sa po dlhšom čase opäť ukázal na Slovensku. Extravagantný milovník luxusu dorazil z horúcej Malty a jeho vzhľad okamžite vyvolal búrlivé diskusie.
František Kabrheľ sa do pamäte divákov zapísal ako nekompromisný kritik a módny fanatik, ktorý si pred rokmi v dome na Pereši servítku pred ústa rozhodne nedával. Hoci sa z televíznych obrazoviek na čas stiahol a svoje útočisko našiel na slnečnej Malte, na Slovensko nezabudol. Tentoraz ho do Bratislavy priviedla jedinečná kultúrna udalosť, ktorú si nenechal ujsť vďaka exkluzívnemu pozvaniu. „Priletel som štyri dni dozadu, dostal som pozvanie, tak som sa zúčastnil,“ prezradil pre Topky.sk legendárny Versace, ktorý v spoločnosti opäť pútal pozornosť svojím nezameniteľným štýlom.
František spája príjemné s užitočným a okrem návštevy milovaných rodičov sa u nás venuje aj biznisu. „Pracujem pre firmu, ktorú máme, zaoberáme sa elixírom na pleť, ktorý sme dali priviezť z Líbye do Prahy do laboratória, kde ho spracovali a má veľký úspech,“ vysvetlil Kabrheľ tajomstvo svojho podnikania. Mnohí si pri pohľade na jeho tvár hneď pomysleli, či tento zázrak skúša aj na sebe. „Používam pravidelne tento elixír, ktorý je z hadieho jedu a má omladzujúce účinky,“ dodal s tým, že okrem kozmetiky stavil aj na tvrdú disciplínu. „Športujem, snažím sa venovať sebe a keď nemám tie deti, tak aspoň časť voľného času dávam pre seba.“
Pri pohľade na jeho hladkú tvár sa však okamžite vynorili špekulácie o estetických zákrokoch. Versače vyšiel s pravdou von a zároveň odhalil odvrátenú stranu jednej úpravy, ktorú pred rokmi podstúpil!
