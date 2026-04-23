Štátni ochranári urobili zásadný krok v súvislosti s medveďmi: Zapájajú občanov! Hovoria o prevencii

BRATISLAVA - Štátna ochrana prírody spustila novú webovú platformu pozormedved.sk. Tá prináša verejnosti jednoduchý a rýchly spôsob dostupnosti informácií o problematike medveďa hnedého.
Cieľom tejto aktivity je zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov prírody, zlepšiť koordináciu zásahových tímov a zároveň zabezpečiť systematický zber dát o pohybe jedincov medveďa hnedého na Slovensku. Hlásenia od verejnosti budú slúžiť na rýchle vyhodnotenie rizikových situácií a efektívne prijímanie opatrení v teréne.
„Nová platforma predstavuje ďalší krok k modernej a transparentnej komunikácii medzi Štátnou ochranou prírody SR a občanmi. Súčasťou webu sú aj praktické informácie o bezpečnom pohybe v prírode a preventívne opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku, ako aj odporúčania, ako sa správať v oblastiach s výskytom medveďa hnedého a tým predchádzať nebezpečným situáciám,“ uviedol generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Roman Fajth.
Webová platforma pozormedved.sk je súčasťou širších opatrení štátu na riešenie výskytu medveďa hnedého a ochranu života, zdravia aj majetku obyvateľov. Ambíciou je posilniť prevenciu a zároveň reagovať rýchlo a odborne tam, kde je to potrebné.