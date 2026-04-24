Ako sa jej to podarilo? Mutňanská zhodila 12 kíl: Za premenou stoja dve veci... tá druhá nepoteší

BRATISLAVA - Radikálna premena a rozchod po rokoch! Moderátorka a spisovateľka Jana Mutňanská sa objavila v spoločnosti a prítomným hosťom doslova vyrazila dych. Známa kráska vyzerá lepšie než kedykoľvek predtým!
Jana Mutňanská bola vždy ozdobou každého večierka, no tentoraz na večeri v dobrej spoločnosti v hoteli Apollo žiarila ešte o niečo viac. Od minulého roka totiž prešla obrovskou premenou. „Naozaj sa snažím od minulého roka, odkedy som opäť na kamere. Hovorím si, že tá kamera je obrovské zrkadlo a ukáže ti všetky chybičky. Snažím sa už rok svoje telo harmonizovať,“ prezradila pre Topky.sk Jana, ktorej sa podarilo ručičku na váhe posunúť rapídne nadol. „Je to už dvanásť kíl od minulého roka. Intenzívne na tom pracujem, už štvrtý mesiac fungujem na krabičkách, mám 1300 kalórií denne a funguje to,“ šokovala kráska, ktorá ku strave pridala aj poriadne akčný šport – box.
Hoci boxovanie vyzerá ako ideálny spôsob, ako udržať partnera "v pozore", v Janinom prípade je realita úplne iná. Moderátorka totiž priznala, že je už zopár mesiacov single. Jej vzťah, ktorý trval tri a pol roka, sa totiž rozpadol. „Rozišli sme sa minulý rok v lete, takže už je to niekoľko mesiacov, čo som single a užívam si to. Ja si myslím, že dokonalý vzťah neexistuje a je dôležité sa formovať, je to ako diamant, ktorý sa okresáva,“ zhodnotila s nadhľadom.
Napriek tomu, že je momentálne sama, na lásku nezanevrela. Jej priority sú jasné, hoci si uvedomuje, že čas neúprosne beží. „Vždy som túžila po obrovskej rodine, pre mňa je to absolútne najväčšia hodnota v živote. Chápem, že v mojom veku sa mi asi nepodarí mať niekoľko detí, ale budem sa veľmi tešiť aj z toho, keď budem mať jedno dieťatko a bude zdravé,“ vyznala sa úprimne Jana, ktorá teraz čaká na svoju spriaznenú dušu. To však nie je všetko! Jana Mutňanská prezradila aj to, či ju po rozchode nechytajú depresie a ako sa vyrovnáva so samotou po dlhých rokoch vo dvojici.
