Smutná správa z Česka: Zomrel herec Ján Potměšil (†60)

PRAHA - Slovensko a Česko dnes ráno zasiahla veľmi smutná správa. Do neba odišiel český herec Ján Potměšil. Naposledy vydýchol vo veku 60 rokov.
Ján Potměšil zomrel 16. apríla vo veku 60 rokov. Smutnú správu potvrdila jeho manželka Radka Potměšilová. „Honza zomrel pred jedenástou, boli sme s chalanmi pri ňom. Odišiel v spánku, jeho srdce to už nezvládlo. Veľmi ďakujeme všetkým na ARO Motol, bojovali ako levy," povedala Radka pre ČTK. Potměšil bol od 23 rokov pripútaný na invalidný vozík kvôli autonehode.
Následky nehody boli fatálne – vážne poranenie chrbtice ho navždy pripútalo na invalidný vozík, utrpel aj ťažké poranenie hlavy a upadol do kómy, v ktorej bol tri mesiace. Lekári mu dávali iba sedempercentnú nádej na prežitie. Aj napriek krutému osudu bol uznávaným hercom. Preslávila ho najmä rozprávka o Princeznej Jasněnke a lietajúcom šustrovi. Spolu s manželkou mali dvoch synov. Česť jeho pamiatke.