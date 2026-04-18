Roba Grigorova úplne vymazali: Umelec reaguje... Šokujúce slová!

BRATISLAVA - Nečakané zmiznutie hudby Roba Grigorova z online platforiem vyvolalo medzi fanúšikmi vlnu otázok. Spevák sa rozhodol situáciu verejne vysvetliť. Čo je za tým?
Muzika Roba Grigorova si získala srdcia tisícov poslucháčov naprieč generáciami. O to väčšie prekvapenie – a pre mnohých fanúšikov aj sklamanie – nastalo v momente, keď si jeho tvorbu zrazu nedokázali vyhľadať na bežných online platformách. Mnohí si najprv mysleli, že ide o technickú chybu, no keď skladby chýbali dlhodobo, začali pátrať po dôvode. Jeden odvážlivec sa preto rozhodol obrátiť priamo na samotného speváka.
Drsniak Robo Grigorov ukázal svoju mamu: Videli ste ju už? Tá PODOBA... Foto si pozriete trikrát
Napísal mu súkromnú správu, v ktorej sa otvorene opýtal, čo sa deje s jeho hudbou. Umelec sa rozhodol reagovať transparentne a namiesto individuálnej odpovede zvolil verejné vysvetlenie, aby sa informácia dostala ku všetkým. „Zdravím vás priatelia, dostali sme od jedného z vás otázku na Roba a keďže sa aktuálne určite dotýka aj mnohých z vás, uverejňujeme Robovu odpoveď sem, verejne pre všetkých,” znelo na oficiálnej stránke Roba Grigorova na Facebooku.
Fanúšika zaujímalo predovšetkým to, prečo zmizla väčšina spevákových piesní a albumov zo všetkých online platforiem – najmä tie, ktoré boli kedysi vydané vo vydavateľstve Opus. Spevák vo svojej reakcii objasnil, že problém vznikol na strane distribúcie: „Boli doteraz na webe cez jednu medzinárodnú distribúciu. Ale v poslednej dobe mi už nedovolili uploadovať. Vadili im napríklad obaly mojich SP, texty a podobne. Takže teraz budem hľadať novú distribúciu s menšou cenzúrou a skúsim ich znova uploadnúť,” začal svoju odpoveď.
Pikošky zo života speváka Roba Grigorova, ktoré si (ne)vedel! ZaKVÍZuj si s nami…
Zároveň priznal, že ho to samotného zaskočilo. „O tom, že stiahli aj tie staré z Opusu, viem až od Vás. Vedel som len o nových z albumu HOMEMADE. S tými z Opusu, nič neurobím. Na tie má práva iba Opus. Asi tam tiež našli niečo, čo je nevyhovujúce. Nebudem to ani komentovať, som na to zvyknutý,” dodal. Fanúšikom tak zatiaľ neostáva nič iné, než čakať, ako sa situácia vyvinie a či sa obľúbené skladby čoskoro vrátia späť do online priestoru.
