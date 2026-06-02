Rozprávkový víkend na Slovensku! V jednom kraji hneď dva jackpoty, ďalší Slovák vyhral 100-tisíc eur

BRATISLAVA – Uplynulý víkend sa na Slovensku niesol v znamení nevídaného hráčskeho šťastia. Národná lotériová spoločnosť TIPOS totiž zaznamenala výhry, ktoré zo dňa na deň zmenili životy trom Slovákom. Veľký dôvod na radosť majú hneď dvaja obyvatelia Trenčianskeho kraja, ktorý trafili jackpot. Šťastena sa však usmiala aj na internetového hráča, ktorý rozprávkovú sumu získal vďaka anomálii – netrafil totiž vôbec nič.
Hneď dvaja tipujúci dokázali v nedeľnom žrebovaní obľúbenej hry LOTO 5 z 35 uhádnuť päť správnych čísel, ktorými boli 2, 9, 13, 20 a 31. Obaja si k tiketu zvolili aj doplnkovú hru Joker a obaja zhodne vyhrali parádny jackpot vo výške 89 491,66 eur.
archívne video
Obaja majitelia jackpotu pochádzajú z Trenčianskeho kraja. Každý z nich však na víťazstvo použil úplne inú taktiku. Prvý výherca uzatvoril svoju stávku v piatok 29. mája 2026. Spoľahol sa čisto na náhodný výber čísel a za celý tiket zaplatil len 4,80 eur. Druhý šťastlivec si podal tiket v sobotu 30. mája 2026. Na rozdiel od svojho krajana veril vlastným číslam a do hry investoval o niečo viac – jeho stávka ho vyšla na 18 eur.
„Malé loto“, ako sa hre LOTO 5 z 35 hovorí, žrebuje TIPOS trikrát do týždňa (v stredu, piatok a nedeľu) a je známe tým, že spomedzi číselných lotérií má najvyššiu pravdepodobnosť výhry v prvom poradí (1 : 324 632). Tentoraz sa o tom Trenčania presvedčili na vlastnej koži.
Vyhral 100-tisíc za to, že netrafil ani jedno jediné číslo!
Víkendová smršť peňazí týmto nekončila. Počas soboty padla hlavná výhra 100-tisíc eur aj v číselnej lotérii VŠETKO ALEBO NIČ. Príbeh tohto výhercu je fascinujúci v tom, že na získanie rozprávkového balíka netrafil ani jedno jediné z vyžrebovaných čísel.
Hráč uzatvoril svoju stávku online, vybral si vlastné čísla, zvolil jedno hracie pole a zaplatil iba základný vklad 1,50 eura. Žrebovanie v tejto lotérii prebieha každý deň, pričom z osudia sa vyberá 11 čísel z 22. Systém hry je unikátny – plnú sumu 100 000 eur získava ten, kto uhádne všetkých 11 čísel, no rovnakú sumu berie aj ten, kto má na tikete čistú nulu a neuhádne vôbec nič, čo bol aj tento prípad. Spoločnosť TIPOS od začiatku tohto roka eviduje v tejto lotérii už neuveriteľných dvanásť výhier v hodnote 100-tisíc eur.
Hazardné hry sú určené osobám starším ako 18 rokov. Nezodpovedná účasť na hazardných hrách môže viesť k finančným stratám. Hrajte zodpovedne, hrajte pre radosť.