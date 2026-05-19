Naď skončil ako predseda Najvyššieho správneho súdu: Dočasne ho povedie jeho zástupca

BRATISLAVA - Historicky prvý predseda Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR Pavol Naď v pondelok (18. 5.) skončil svoje pôsobenie vo funkcii. Jeho nástupca zatiaľ zvolený nie je. Vedenie súdu bude dočasne zabezpečovať jeho podpredseda Marián Trenčan. TASR o tom informovala hovorkyňa NSS Marie Stracenská.
Súdna rada na svojom rokovaní v apríli tohto roka nezvolila nového predsedu. „Žiaden z kandidátov na túto funkciu nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady,“ spresnila hovorkyňa. Priblížila, že v opakovanej voľbe, ktorá sa bude konať 11. augusta tohto roka, sa o post uchádzajú dvaja noví kandidáti z radov sudcov NSS.
Dočasný šéf súdu Trenčan sa svojej funkcie podpredsedu ujal 12. októbra 2021, súd teda môže viesť až do 12. októbra 2026. „Ak by ani dovtedy nebol vybratý nový predseda, neodkladné úlohy predsedu súdu by vykonával v súlade so zákonom vekom najstarší,“ dodala Stracenská. Naď bol zvolený do funkcie v apríli 2021 Súdnou radou SR. Následne ho za predsedu vymenovala vtedajšia prezidentka Zuzana Čaputová. Jeho funkčné obdobie sa začalo 18. mája 2021.