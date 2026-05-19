Bezhlavá streľba na autobusovej stanici v Egypte! Ozbrojený muž zabil osem ľudí

KÁHIRA - Ozbrojený muž strieľal na autobusovej stanici v egyptskom meste Abnúb na náhodných okoloidúcich. Do zneškodnenia políciou pripravil o život osem ľudí. Informuje správa agentúry DPA.
Pri incidente v meste Abnúb v provincii Asjút, približne 300 kilometrov južne od hlavného mesta Káhira, utrpelo podľa egyptského ministerstva vnútra zranenia ďalších päť osôb. Na základe dostupných informácií k smrtiacemu incidentu došlo v pondelok večer miestneho času, keď útočník na miestnej autobusovej stanici spustil bezhlavú streľbu na okoloidúcich.
Bezpečnostné zložky ho následne vypátrali
Bezpečnostné zložky ho následne vypátrali na poľnohospodárskom pozemku, kde bol páchateľ zabitý pri prestrelke s políciou. Podľa ministerstva a prvých výsledkov vyšetrovania útočník dlhodobo trpel psychickými problémami a liečil sa v psychiatrickej liečebni v Káhire.