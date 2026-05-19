Obvinený René z Petržalky sa utrhol z reťaze: Vytiahol fotky, s čelenkou na hlave reálne uvažuje o kandidatúre!

BRATISLAVA - Po vypuknutí kauzy sprenevery vyše 2,7 milióna eur z úradu v mestskej časti Petržalka sa otvorilo aj množstvo otázok. Celú situáciu ešte zdramatizoval obvinený René Herman, ktorého aj závery forenzného auditu stavajú do veľmi nepríjemnej pozície. Napriek tomu, kým je stíhaný na slobode, si vzal do rúk mobil a začal natáčať sériu videí, kde vysvetľuje svoj pohľad na vec a dokonca zvažuje aj politické plány. Reč je totiž o možnej kandidatúre na komunálnej úrovni.
Muž, ktorého meno sa spája zo zmiznutím vyše 2,7 milióna eur z petržalskej kasy, sa v týchto dňoch rozhodol rozhýbať všetky možné sociálne siete, na ktoré nahráva videá so svojím pohľadom na vec. V niektorých má na sebe luxusné slnečné okuliare, v tom poslednom má zas na hlave čelenku a verejnosti ponúkol svoju úvahu o možnej komunálnej kariére. Robí tak napriek tomu, že len prednedávnom bol prepustený z väzby a pre spreneveru 2,7 milióna eur je stíhaný na slobode.
Zvažuje kandidatúru
Tento čas "využil" aj na natáčanie posledných videí. "Zvažujem kandidatúru na poslanca mestskej časti Petržalka," prekvapil v jednom z videí Herman.
Po tomto vyhlásení vzápätí čelí kritike a otázkam priaznivcov viacerých táborov. Jeden z nich naznačil, že René by svoje aktuálne konanie mohol robiť z iniciatívy jednej z relevantných politických strán, pričom autor videa odpovedá, že je mu "jedno, ktorý poslanecký klub bude mať po komunálnych voľbách väčšinu". René potom vylúčil, že by bol niekým motivovaný.
Herman vytiahol fotky
V ďalšom videu zas začal verejnosti prezentovať fotografie zo stránky Petržalka z minulosti. Robil to za účelom reakcie starostu vo verejnoprávne STVR, kde Ján Hrčka tvrdil, že sa s Reném poznali z príležitostných stretnutí na chodbe a na WC. "Vzhľadom k tomu, že sedí personálne oddelenie na tej istej chodbe ako my, tak, samozrejme, keď ste na chodbe, tak sa míňate s ľuďmi alebo sa stretnete na toalete, keďže to bol muž," vysvetľoval Hrčka.
"Videl som sa s ním proste v takýchto situáciách, ale ... akože, nie, nepoznal som ho nijak osobne. Nevedel som dovtedy ani jeho vek ani nič ostatné," doplnil starosta Hrčka s tým, že sa s ním stretával 2 až 3-krát do mesiaca na chodbe.
Na jeho slová vzápätí reagoval samotný Herman sériou fotografií z komunálu z minulosti, na ktorých je vyobrazený Hrčka viackrát v blízkosti Hermana.
Herman to s kandidatúrou nebude mať také ľahké, Hrčka ho vysmial, majú vraj dôkazy
Na úvahu o kandidatúre v komunále už stihol pre televíziu Markíza reagovať aj starosta Hrčka, ktorý sa nad "plánmi" obvineného Reného len pousmial. Muž to totiž nebude mať také jednoduché, ak by aj chcel kandidovať. "Chce upútať pozornosť. Určite chce zo seba spraviť obeť," povedal televízii Hrčka, pričom aj v súčasnosti veľmi aktívne spolupracujú s orgánmi činnými v trestnom konaní.
"Je to celé zhodou okolnosti práve v čase, keď sme sa dostali k zaujímavým dôkazom o zaujímavých veciach, o ktorých sme informovali vyšetrovateľov," reagoval na náhle zverejnenú sériu Reného videí Hrčka. Tie sa až podozrivo objavili na internete práve teraz, keď sa pomaly rozbieha kampaň pred komunálnymi voľbami.
René Herman však bude na potenciálnu kandidatúru na mestského poslanca podľa televízie potrebovať až tisíc podpisov. "Neviem si predstaviť žiadnu politickú stranu, ktorá by ho nominovala," zhodnotil situáciu starosta.