Dominika Mirgová prehovorila o živote po rozvode: Exmanžela nepoteší! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Na otvorení prestížneho butiku so známou značkou spodnej bielizne žiarila Dominika spokojnosťou. Módu má rada odjakživa, no dnes k nej pristupuje o niečo vedomejšie. „Nie som úplne shopoholička. Oblečiem si to, v čom sa cítim dobre. Ale mám pocit, že som viac dospela, že so zrelšia a viem viac ukázať svoje prednosti,“ prezradila Dominika s tým, že hoci rada čerpá inšpiráciu v módnych trendoch, ostáva verná svojmu štýlu.

Aj spodná bielizeň má v jej šatníku svoje pevné miesto. Speváčka si potrpí na pohodlie, ale zároveň aj na štýl: „Mám rada klasiku – čiernu, bielu, ale občas aj niečo farebné.“ Čo sa týka súkromia, dnes žije ako single mama, ale zdá sa, že jej to vyhovuje. „Mám čas na seba, chodím cvičiť, nahrávam, venujem sa sama sebe. Užívam si samú seba a je to super.“ Reč sa však zvrtla aj na vzťah s jej bývalým manželom i súkromie. A Dominika slovami nešetrila...