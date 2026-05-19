Vodič odmietol dychovú skúšku aj vyšetrenie! Polícia muža obvinila

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)
HUMENNÉ - Polícia obvinila 47-ročného muža z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky po tom, čo ako vodič počas jazdy po Mierovej ulici v Humennom pri vychádzaní z vedľajšej cesty na hlavnú nedal znamenie o zmene smeru jazdy, čo si všimla policajná hliadka. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Vodič bol opakovane vyzvaný, aby sa podrobil dychovej skúške, čo odmietol, a taktiež odmietol podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu, ktoré by potvrdilo či vylúčilo prítomnosť návykovej látky u neho. To všetko bez nebezpečenstva pre jeho zdravie,“ dodala hovorkyňa. Muž skončil v cele policajného zaistenia.