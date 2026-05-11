Za moderovačku pre SMER prišiel trest: STVR sťahuje Karin Majtánovú z obrazovky!

BRATISLAVA – Prišiel trest! Karin Majtánová prijala ponuku moderovať a spievať na prvomájových oslavách strany Smer, domovskú televíziu však o tom neinformovala. Následky sa dostavili...
Karin Majtánová je moderátorskou stálicou STVR. Okrem Dámskeho klubu však moderuje rôzne ďalšie akcie a spieva aj v iných programoch po Slovensku. Tentokrát však urobila prešľap, po ktorom prišiel trest. Moderovala totiž akciu politickej strany, na ktorej sa tvár verejnoprávnej televízie nesmie podieľať, resp iba so súhlasom zamestnávateľa. „STVR nebola vopred informovaná o súkromnej pracovnej aktivite moderátorky. Účasť moderátora alebo redaktora STVR na politickom mítingu akejkoľvek politickej strany považujeme za nevhodnú a nezlučiteľnú s etickým kódexom STVR,“ uviedla televízia.
Spoločnosťou navyše rezonovalo aj to, ako si Majtánová doslova vydupala od premiéra Róberta Fica bozk. Tradícia totiž hovorí že na sviatok Prvého mája sa treba pobozkať pod rozkvitnutou čerešňou a… „Ak nestojí pri vás tá, ktorú chcete pobozkať, tak chyťte prvú, ktorú máte po ruke, a poriadne ju vybozkávajte,” odkázal premiér tisícovému davu. Po týchto slovách sa Fico vzdialil z pódia, kam ho moderátorka opakovanou výzvou vrátila. „Pán premiér, pán premiér, pán premiér!“ kričala na neho s tým, že prečo nedal pusu jej, keď stála hneď vedľa neho. „A nie som náhodou teraz ja najbližšie?“ pýtala sa ho. Premiér sa teda obrátil a na jeho otázku „prosím“ Karin dôrazne zopakovala: „Nie som náhodou teraz ja najbližšie? Nie som najbližšie?“ Keď premiér pochopil o čo ide, vybozkával ju na obe líca. „Sám to povedal, nie??? No tak…“ reagovala po bozkoch moderátorka.
Avšak keďže STVR má byť nezávislá a politicky neutrálna inštitúcia, svojvoľné konanie Karin Majtánovej neostalo bez následkov. „STVR dočasne sťahuje moderátorku Karin Majtánovú z vysielania relácie Dámsky klub na obdobie jedného mesiaca v súvislosti s jej verejným vystupením na podujatí politického subjektu. STVR rešpektuje občianske práva, osobné postoje aj profesijnú slobodu svojich zamestnancov a spolupracovníkov. Zároveň však od tvárí verejnoprávneho média očakáva, že sa budú vyhýbať aktivitám, ktoré môžu vyvolávať pochybnosti o nestrannosti a dôveryhodnosti vysielania. Toto rozhodnutie nie je hodnotením osobných názorov ani dlhoročnej profesionálnej práce Karin Majtánovej. Ide o opatrenie prijaté s cieľom zachovať dôveru verejnosti v nezávislosť a nestrannosť STVR,“ znie stanovisko STRV s dodatkom, že počas jej neprítomnosti bude reláciu moderovať Andrea Chabroňová.