Slovenská kráska po zväčšení zadku: Poriadna dávka kritiky...Je to hrôza!

BRATISLAVA - Slovenská influencerka Ráchel Karnižová opäť rozvírila vášne. Po najnovšom estetickom zákroku, pri ktorom si nechala zväčšiť zadok pomocou výplní, sa na sociálnych sieťach spustila vlna ostrých reakcií. Kým ona sama je z výsledku nadšená, mnohí fanúšikovia si servítku pred ústa nedávali.
Ráchel Karnižová patrí medzi influencerky, ktoré si servítku pred ústa rozhodne nedávajú. Svojich fanúšikov pravidelne necháva nahliadnuť aj do svojho súkromia a bez okolkov hovorí aj o estetických úpravách, ktoré podstúpila. Prednedávnom sa rozhodla pre ďalšiu výraznú zmenu vzhľadu – zväčšenie zadku. Hoci ona sama neskrýva nadšenie, reakcie verejnosti sú výrazne rozporuplné a pod jej príspevkami sa rozprúdila vlna kritiky.
Nie je žiadnym tajomstvom, že Ráchel už v minulosti podstúpila viacero estetických zákrokov. Upraviť si dala uši, zväčšiť prsia aj pery a teraz sa rozhodla pre úpravu sedacích partií. Nešlo však o klasický brazílsky lifting zadku (BBL), ale o aplikáciu výplne na báze kyseliny hyalurónovej. Nevýhodou zákroku je však jeho dočasný efekt – výplň sa postupne vstrebáva, a preto je potrebné ju pravidelne dopĺňať. Ako sama priznala, jedno sedenie ju vyšlo na približne 3-tisíc eur, pričom plánuje absolvovať až tri. Celková suma sa tak môže vyšplhať až na približne 10-tisíc eur.
Šokujúci krok známej Slovenky: Nechala si vyplniť zadok! FOTO Z tej ceny sa vám zatočí hlava
Ráchel vysvetlila, že po klasickom BBL túžila už dlhšie, no v jej prípade to nebolo možné. Ráchel je zo svojej premeny síce nadšená, no mnohí sledovatelia majú úplne opačný názor. Pod jej fotografiami sa objavili desiatky kritických komentárov. „Nechcem byť zlá, každému sa páči niečo iné. Hlavné je, že ste vy spokojná, ale mne sa ten zadok nepáči. Možno to robí len zlý uhol, ale máte ho teraz až príliš umelý,“ odkázala jej jedna zo sledovateliek.
Ďalší boli ešte priamočiarejší. „Taký divný zadok, zle to vyzerá,“ napísal jeden z komentujúcich. Objavili sa aj tvrdšie reakcie ako: „Prečo si si nechala tak znetvoriť zadok? To je hrôza,“ či „To nie je veľmi pekný zadok za tie peniaze.“ Viacerí sledovatelia sa zhodli, že pred zákrokom pôsobila prirodzenejšie. „Pred úpravou bol tvoj zadok krajší,“ odkázala jej jedna fanúšička. Ďalšia pridala: „Mala si krajší zadok predtým, ale teraz je to fakt do očí bijúci umelý zadok.“ Napriek vlne kritiky je však zrejmé, že Ráchel si z negatívnych reakcií ťažkú hlavu nerobí.
