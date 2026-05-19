Bývalý moderátor po svadbe s partnerom narazil na slovenskú realitu: Boj s úradmi!

BRATISLAVA - Bývalý moderátor a dnes aj politik Michal Sabo si len pred pár dňami povedal svoje „áno“ s dlhoročným partnerom Michalom Šefčíkom. Romantická svadba v rakúskom Hainburgu vyvolala množstvo reakcií a novomanželia sa okamžite dostali do centra pozornosti. No po emotívnych momentoch prišla tvrdá realita.
Sabo totiž na sociálnej sieti priznal, že hoci sú podľa rakúskych zákonov manželmi, na Slovensku ich čaká komplikovaný boj s úradmi. „Sme manželia. A v týchto doskách na to máme papier,“ napísal k fotografii sobášneho listu. Zároveň pridal aj úsmevnú historku. Novomanželia si totiž po obrade zabudli sobášny list priamo v Hainburgu a počas týždňa sa poň museli vracať. Dokument už však majú bezpečne doma.
Romantiku však veľmi rýchlo vystriedali vážnejšie témy. Politik otvorene prehovoril o tom, že Slovensko podľa jeho slov stále nemá jasný postup, ako uznávať manželstvá párov rovnakého pohlavia uzatvorené v zahraničí. Pripomenul aj rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie z novembra 2025, podľa ktorého majú členské štáty povinnosť takéto zväzky uznávať. „Na Slovensku to znamená, že osobitná matrika pod Ministerstvom vnútra musí pár rovnakého pohlavia zapísať ako manželský pár,“ uviedol Sabo. Zároveň však dodal, že matriky vraj dodnes nemajú metodické usmernenie, ako v podobných prípadoch postupovať.
Aj preto sa s partnerom rozhodli obrátiť priamo na ministerstvo. „Cez týždeň sme na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadali MV SR o usmernenie, ako si môžeme uplatniť naše právo. Teraz v zákonnej lehote čakáme na odpoveď,“ napísal. Dvojica zároveň oznámila, že odmietla všetky mediálne rozhovory a o celej situácii chce informovať výlučne cez vlastné sociálne siete. Sabo si pritom neodpustil ani ostrý odkaz neprajníkom.
„Má to riešenie, môžu si nás zablokovať. Tým pádom ušetria čas rozčuľovaním sa v komentárových sekciách,“ odkázal hejterom. Na záver sa však poďakoval všetkým, ktorí im posielajú podporu a prajné reakcie. „Posielame vám toľko lásky, koľko vy nám,“ dodal.
