Mirgová si s exmanželom rozumie lepšie ako kedykoľvek predtým! Speváčka otvorene: Návrat k sebe?

BRATISLAVA - Koniec dohadom a úprimná spoveď o tom, čo sa deje za dverami jej súkromia! Dominika Mirgová patrí k úspešným slovenským speváčkam, no v poslednom období sa viac než o jej hudbe hovorilo o rozpade jej manželstva. Objavil sa už po jej boku nový muž?

Dominika Mirgová odštartovala svoju kariéru už v pätnástich rokoch v šou Slovensko hľadá SuperStar a odvtedy prakticky neustále žila v partnerských vzťahoch. Po medializovanom rozchode s manželom Petrom sa však v jej živote udiali veľké zmeny, ktoré ju prinútili prehodnotiť priority. Dnes sa speváčka sústredí najmä na seba, svoju rozbehnutú kariéru a milovaného syna Peťka, ktorý je pre ňu na prvom mieste.

Hoci sa v kuloároch často špekulovalo o rôznych nápadníkoch, Dominika vniesla do celej situácie jasno. „Momentálne by som teraz ani nemala čas venovať sa priateľovi, za čo som aj rada, že som slobodná,“ uviedla narovinu pre Topky.sk s tým, že sa tak môže naplno realizovať v práci a tráviť drahocenný čas so synom Peťkom.

Napriek tomu, že rodinný život známej dvojice nevyšiel podľa predstáv, s otcom svojho dieťaťa dokázali nájsť spoločnú reč. „Vzťah s Peťkovým otcom je výborný. Teraz je asi úplne najlepší, mám taký pocit. Rozumieme si, vychádzame, Peťko ho vidí vždy, keď chce, čiže nemáme žiadny problém. Teraz máme veľmi dobré obdobie všetci,“ pochvaľuje si Dominika. Mnohých však zaujíma, či by si vedela predstaviť návrat k bývalému manželovi. Vypočujte si vo videu jej odpoveď... Hodená rukavica?

Dominika je single už tretí rok a vo výbere partnerov je veľmi opatrná, najmä kvôli synovi. Do ich spoločnej domácnosti totiž len tak hocikoho nepustí. „Som ten typ rodiča, ktorý nebude nosiť synovi do života niekoho, kto nebude už nastálo,“ uzavrela rázne speváčka.

Hoci v jej súkromí nový muž nateraz chýba, v pracovnom živote žiari a fanúšikom sa pochválila ešte jednou veľkou novinkou. Okrem iných aktivít totiž prepožičala svoj hlas jednej z postáv v novom vizuálne podmanivom animovanom filme DÁVID, ktorý sleduje cestu mladého pastiera od jeho detstva cez kráľovský dvor až po legendárny súboj s Goliášom. A to nie je všetko...

