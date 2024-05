Bičan naložil šéfovi RTVS Machajovi, nevie sa dočkať výmeny: Prišiel, zrušil ma a ZLYHAL!

Andrej Bičan (Zdroj: Ján Zemiar)

Andrej Bičan s reláciou 5 proti 5 skončil po príchode nového vedenia. Riaditeľ Ľuboš Machaj po tom, ako bol zvolený do funkcie, túto reláciu zrušil a Bičan ostal bez televíznej práce: „Výmena nastala vždy… zažil som ich x. A čo k tomuto riaditeľovi? Tento riaditeľ prišiel, zrušil ma, nahradil ma niečím, čo malo polovičný rating, nebol to teda kvalitný zásah do vysielacej štruktúry, z toho vyvodzujem, že nebol kvalitným riaditeľom a manažérsky zlyhal. Pretože vymeniť reláciu za dve, ktoré nedosahujú výkonnosť tej relácie je sklamanie toho, čo mal urobiť a čo mal priniesť. Sľuboval, že príde niečo lepšie a neprišlo,“ nedáva si servítku na ústa moderátor, ktorý však ani napriek tomu nemá prázdne vrecká. Dlhé roky totiž za nemalé peniaze exceloval na televíznej obrazovke a zabezpečil sa na horšie časy.

„Ak príde ponuka a bude niektorý z producentov potrebovať potiahnuť trojlitrom dieslom svoju diaľnicu, tak ja sadnem do toho auta a prinesiem ten motor, lebo to ja dokážem“, hrdo a sebavedomo vraví Bičan, ktorý moderuje eventy a na množstvo práce a rôznych spoluprác si nemôže sťažovať. „Mám obdobie, kedy nehrám prvé husle, ale mám dlhodobé kontrakty v reklame a to sú peniaze, ktoré vyplývajú z mojej pozície... Ja si žijem na vlne a kým to pôjde, budem surfovať na tej vlne a keby to bolo aj zajtra, že by tá vlna spľasla, ja som pripravený.“ Momentálne si však užíva hlavne partnerku, syna a dcéry z rozvedeného manželstva, ktoré sa od svojej mamy presťahovali k moderátorovi.

Bičan-televízia (Zdroj: NL/Ján Zemiar)