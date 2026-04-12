Vedenie STVR vracia úder: Verejné útoky a výzvy nie sú férové! Flašíková reaguje na masívne odchody umelcov

BRATISLAVA – Napätie medzi Slovenskou televíziou a rozhlasom (STVR) a kultúrnou obcou sa stupňuje. Po tom, čo spoluprácu s verejnoprávnym médiom demonštratívne odmietli legendárna Zuzana Kronerová, Ondřej Daniš a ďalšie zvučné mená, vedenie inštitúcie sa rozhodlo reagovať. Generálna riaditeľka Martina Flašíková a riaditeľ Peter Begányi volajú po zastavení útokov a varujú pred nebezpečnou polarizáciou.
Vedenie STVR v oficiálnom stanovisku deklaruje, že rešpektuje postoje umelcov, no spôsob, akým ich komunikujú, považuje za nešťastný. Podľa Martiny Flašíkovej a Petra Begányiho nie je fér, ak sú ľudia pracujúci pre STVR vystavovaní verejnému tlaku len preto, že sa rozhodli na projektoch participovať.
„STVR je inštitúcia, ktorá stojí na princípoch umeleckej a spravodajskej slobody a vytvára priestor pre rôznorodé názory a tvorivé prístupy. Ak existujú obavy a pochybnosti, sme otvorení o nich hovoriť, bez odkazov cez médiá,“ uvádzajú v stanovisku.
„Zároveň považujeme za dôležité zdôrazniť, že verejné útoky a výzvy smerujúce k odmietaniu spolupráce s STVR alebo s ľuďmi, ktorí pre ňu pracujú, nie sú férové a prehlbujú polarizáciu v spoločnosti,“ dodalo vedenie televízie.
Odchody známych mien
Verejnoprávna STVR čelí vlne kritiky a odmietnutí spolupráce zo strany viacerých známych osobností. Jednou z najvýraznejších je herečka Zuzana Kronerová, ktorá ponuku na účinkovanie v pripravovanom projekte odmietla. „Pani riaditeľka Flašíková zaželala nám umelcom veľa úspechov mimo STVR, čo je škandalózne. Tak som sa takto rozhodla,“ uviedla.
Bojkot voči STVR eskaluje: Kronerová odmietla spoluprácu! Ostrý odkaz Flašíkovej, pridávajú sa ďalší
Podobný krok urobil aj herec Ondřej Daniš. „Musím vám povedať, že s ním mám obrovskú morálnu dilemu,“ uviedol k pripravovanému projektu, ktorý napokon odmietol. Zároveň však pripustil návrat v budúcnosti: „Veľmi rád sa do STVR vrátim, ak sa tam zmenia pomery.“
Zoznam osobností, ktoré sa od STVR dištancujú, sa postupne rozširuje. V minulosti odišla napríklad Kristína Tormová, kriticky sa vyjadril aj Martin Nikodým, ktorému zrušili relácie. Koniec v STVR oznámila aj Adela Vinczeová po zásahoch do dramaturgie. Kritické vyjadrenia odzneli aj na udeľovaní cien Slnko v sieti, kde sa k situácii vyjadrili Maroš Kramár a Táňa Pauhofová.
STVR pripravuje novinky
Vedenie STVR kontruje tým, že v televízii pracuje množstvo profesionálov bez ohľadu na politické názory a ich práca by nemala byť spochybňovaná. „Nechceme prehlbovať napätie. Sme presvedčení, že aj v náročnej spoločenskej situácii je možné viesť rešpektujúcu diskusiu bez osobných útokov a výziev na vylučovanie. STVR zostáva verejnoprávnou inštitúciou, ktorá slúži všetkým divákom a poslucháčom. Nepoľavujeme v príprave nových projektov s dôrazom na kvalitu a verejný záujem,“ ukončili stanovisko. Či sa im však podarí nahradiť hviezdne mená a upokojiť rozbúrenú hladinu v umeleckých kruhoch, zostáva nateraz otázne.