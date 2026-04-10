Bojkot voči STVR eskaluje: Kronerová odmietla spoluprácu! Ostrý odkaz Flašíkovej, pridávajú sa ďalší

BRATISLAVA – Verejnoprávna STVR čelí ďalšej vlne odchodov a odmietnutí spolupráce zo strany známych umelcov. Do pripravovaných projektov sa nechce zapájať čoraz viac výrazných mien a atmosféra v kultúrnej obci sa opäť vyostruje. Najnovšie sa k nim pridali aj herecké osobnosti Zuzana Kronerová a Ondřej Daniš.
Jednou z najvýraznejších tvárí, ktorá odmietla spoluprácu, je herečka Zuzana Kronerová. Tá bola oslovená do nového projektu STVR, napokon sa však rozhodla ponuku odmietnuť. „Pani riaditeľka Flašíková zaželala nám umelcom veľa úspechov mimo STVR, čo je škandalózne. Tak som sa takto rozhodla,“ uviedla pre denník N Kronerová. Zároveň dodala, že sa s aktuálnym vedením nechce spájať a odmietla aj ďalšie aktivity: „Odmietla som prísť do Dámskeho klubu, kde som mala propagovať náš český film Tanec s medveďom. Odmietla som tiež účinkovať v seriáli, ktorý sa pripravuje pre Slovenskú televíziu,“ povedala. Kronerová pritom patrí medzi uznávané herečky nie len u nás na Slovensku, ale ja za hranicami republiky.
Len krátko pred jej vyjadrením oznámil stopku spolupráci aj herec Ondřej Daniš, ktorý bol takisto oslovený do pripravovaného seriálu STVR. Svoje rozhodnutie zverejnil vo videu na sociálnej sieti, kde otvorene priznal vnútorný konflikt: „Ďakujem za pozvanie spolupracovať na seriáli, do ktorého ste ma prizvali. Viem, že som sa prisľúbil, že v ňom účinkovať budem. Musím vám povedať, že s ním mám obrovskú morálnu dilemu,“ uviedol. Napokon projekt odmietol, no zároveň nevylúčil v budúcnosti návrat do STVR: „Veľmi rád sa do STVR vrátim, ak sa tam zmenia pomery. Keď tam budú sedieť kvalifikovaní ľudia, ktorí za sebou zanechávajú nejakú robotu, veľmi rád sa na obrazovky vašej televízie vrátim,“ dodal. Daniš bol v minulosti výraznou súčasťou viacerých seriálov verejnoprávnej televízie, ako Dotyk života, Priznanie, Tajné životy či Kolonáda.
Zoznam umelcov, ktorí sa od STVR dištancujú alebo s ňou ukončujú spoluprácu, sa pritom ďalej rozrastá. Už predčasom skončila herečka Kristína Tormová. Kriticky sa k situácii postavil aj moderátor Martin Nikodým, ktorému vedenie zrušilo oba jeho programy Všade dobre, doma naj aj Milujem Slovensko. Od verejnoprávnej televízie sa dištancovali aj ďalšie známe mená vrátane Adely Vinczeovej, ktorá ukončila pôsobenie v relácii Trochu inak po zásahu do dramaturgie. STVR opustili aj komik Tomáš Hudák, či herec herec Kamil Mikulčík. A po včerajšom odovzdávaní cien Slnko v sieti si dvere v Mlynskej doline zavreli aj Maroš Kramár a Táňa Pauhofová. „Je obrovskou radosťou a úľavou vidieť v kultúre a umení ženu vo vedení, alebo vo vedľajšej úlohe, na ktorú môžeme byť hrdí,“ povedala herečka pri uvedení kategórie najlepší herecký výkon vo vedľajšej úlohe. Kramár bol ešte ostrejší: „Je to veľká hanba. Myslím si, že by sa mohli hanbiť. Nielen v tej našej televízii, ale aj tí nad nimi. Ministerstvo kultúry a celá naša vládna garnitúra," hovoril rozhorčene a na záver ešte dodal: „Dosť bolo Fica!"
V STVR tak narastá tlak a verejná debata sa čoraz viac polarizuje. Kým časť umelcov hovorí o zásadných problémoch a dôvodoch na odchody, vedenie televízie situáciu interpretuje odlišne. Jedno je však isté – verejnoprávna inštitúcia čelí jednej z najväčších vĺn kritiky a personálnych odmietnutí za posledné obdobie.
