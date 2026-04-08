Dve tragédie naraz! U Petra Jandu opäť vládne smútok: Po kamarátovi ho opustil ďalší blízky človek

PRAHA - Líder skupiny Olympic, Petr Janda, známy svojou energiou a dobrou náladou, prežíva najťažšie obdobie za posledné roky. V priebehu niekoľkých mesiacov prišiel o dvoch blízkych, čo ho hlboko zasiahlo.
Český rocker Petr Janda sa musel vo februári vyrovnať so smrťou dlhoročného kolegu Jiřího Valentu (†66), ktorý spáchal samovraždu. Na Veľkonočný pondelok známemu lídrovi kapely Olympic zomrel aj svokor (†88).
„Za svokrom sme chodili do posledných chvíľ,“ priznal Janda pre český denník Aha!. Otec jeho manželky Alice bol dlho čulý, postupne však prestal chodiť a nakoniec upadol do kómy. Napriek tomu sa rodina o neho starala v zariadení s nepřetržitou starostlivosťou a pravidelne ho navštevovala, aj keď už nereagoval. Jandova manželka to okomentovala dojemne.„Kto žije v srdci, neumiera. S láskou...,“ napísala na sociálnu sieť a uverejnila niekoľko fotografií so svojím milovaným otcom.
Janda vždy obdivoval, ako jeho svokor dobre vyzeral. Upozorňoval na to, že na rozdiel od neho vôbec nešportuje. Sice nepil alkohol, no fajčil – rocker s cigaretami však sekol nadobro už v sedemdesiatich rokoch.
Rocker sa musel rozlúčiť aj s Jiřím Valentom. Zorganizoval pre neho rozlúčku v klube MAT a prizval viacerých hudobníkov, aby si spoločne spomenuli na dlhoročnú spoluprácu. „Som typ, ktorý sa potrebuje rozlúčiť. Celá muzikantská branža je veselá, Olympic bol a stále je veľká zábava,“ dodal Janda.
Dve tragédie za pár mesiacov Petra Jandu hlboko zasiahli, no jeho život plný hudby, spomienok a lásky k rodine pokračuje ďalej.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%