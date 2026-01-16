Vnuk Petra Jandu podstúpil ZMENU POHLAVIA: Krásna reakcia lídra Olympicu!

PRAHA - Legendárny rocker Petr Janda otvorene prehovoril o citlivej zmene vo svojej rodine. Jeho vnuk Matúš prešiel zmenou pohlavia. Krásna reakcia lídra Olympicu!
Legendárny český hudobník Petr Janda prekvapil úprimnosťou, s akou prehovoril o osobnej téme zo svojho rodinného života. V rozhovore pre Blesk.cz prezradil, že z jeho vnuka Matúša je žena a prijal meno Matylda. Frontman skupiny Olympic zdôrazňuje, že celú situáciu rodina prijala pokojne a s rešpektom.
Matylda je dcérou Jandovho zosnulého syna Petra, ktorý zomrel v roku 2001 vo veku 34 rokov. Podľa Jandu prišlo rozhodnutie postupne. „Berieme to ako fakt. Asi pred dvoma rokmi nám Matúš povedal, že sa cíti byť ženou. A tak je z vnuka teraz vnučka, no. Jednoducho sa to stalo,“ uviedol hudobník. Ako dodal, v rodine nehrá hlavnú rolu spoločenské hodnotenie, ale vnútorná pohoda.
„Príroda je silnejšia než všetko ostatné. Ide o to, aby sa cítila dobre. Na ničom inom nezáleží,“ povedal. Zmena podľa Jandu nijako nenarušila fungovanie rodiny. Všetci sa naďalej stretávajú. Rodina Matyldu podporuje a rešpektuje jej rozhodnutie. Petr Janda je známy nielen ako ikona českej rockovej scény, ale aj ako otec veľkej rodiny. Má päť detí a niekoľko vnúčat.
