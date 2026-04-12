Stačila sekunda a dovolenka Opatovského by sa zmenila na horor: Pre toto mohol skončiť v putách!

BRATISLAVA - Robo Opatovský si doprial poriadny relax v exotickom Karibiku, no domov sa vrátil s nečakaným úlovkom! Hoci do raja bielych pláží a tyrkysového mora pôvodne odletel, aby si vyčistil hlavu, umelecká duša sa v ňom nezaprela. Obľúbený spevák totiž počas plavby loďou na Bahamách stihol natočiť nový videoklip, kvôli ktorému sa však poriadne zapotil!
Robo Opatovský pomaly, ale isto potvrdzuje pravidlo, že kamkoľvek vycestuje, odtiaľ prinesie nový klip. Inak tomu nebolo ani tentoraz, hoci pôvodne plánoval len vypnúť a načerpať nové sily po pracovnom maratóne. „Niekedy je to také nepripravené. Teraz som si hovoril, že sa idem zrelaxovať po náročnom období. Išli sme do Karibiku a tam som mal kamaráta, ktorému hovorím: ‚Keď už som tu, urob mi nejaké reelsko alebo fotku‘,“ opísal spevák pre Topky.sk zrod nečakaného nápadu. Výsledok však prekvapil aj jeho samotného. „On to tak natočil, že hovorím: ‚To je nádherné, neurobím z toho klip?‘ More a biely piesok nám tak zahralo, že som to doniesol Filipovi Centerovi a bol nadšený. Normálne mám jeden krásny klip, ktorý sme natočili na telefón,“ pochválil sa.
Ak by ste si však mysleli, že si luxus na lodi a slnečné lúče užíval s najbližšími, ste na omyle. Robo sa totiž do exotiky vybral v úplne inej zostave. „Ja chodím do takého vzdelávacieho kurzu a súčasťou toho kurzu je aj to, že vybehneme všetci do nejakej zaujímavej destinácie,“ vysvetlil umelec, prečo tentokrát rodinka zostala doma.
Okrem natáčania však zažil aj momenty, kedy mu nebolo všetko jedno. Pri rozprávaní o plavbe loďou sa priznal k incidentu, ktorý sa takmer skončil poriadnym škandálom. „Bol som na jednom krásnom ostrove na Bahamách, keď som sa trošku strápnil,“ naznačil spevák situáciu, ktorá sa vyostrila natoľko, že sa začalo skloňovať zatýkanie. Aký trapas Robo Opatovský v exotike vyviedol, prečo mu na Bahamách reálne hrozili putá? Dozviete sa v rozhovore...
