Neskutočný úspech Lea Švajdu! Zlatica sa zadúša šťastím: Toto je vzácnejší moment než...

BRATISLAVA – Zlatica Puškárová žiari šťastím! Dôvodom sú úspechy jej syna Leonarda, ktorému sa vo Švédsku veľmi darí. Svitá Slovensku nádej na lepšie hokejové časy?
Zlatica Puškárová Švajdová svojich fanúšikov pravidelne na sociálnych sieťach informuje nielen o svojich vlastných aktivitách, ale tiež o tom, ako sa darí jej synovi Leonardovi po tom, čo odišiel hrať hokej do Švédska. Častokrát zdieľa svoje pocity, radosti a hrdosť. Nadšenie, keď sa mu darí. Koniec-koncov, aj ona sama vo svojej práci mapuje v reportážach úspechy mladých talentovaných ľudí, na mušku si svojho času zobrala aj nášho úspešného hokejistu Juraja Slafkovského. Mimochodom, aj s ním má spoločnú fotku jej syn Leo... „Pri mojich cestách vidím kde sú iné krajiny, pri mojej práci zas vidím akých úžasných talentovaných ľudí máme doma,“ napísala Zlatica na Instagrame.
Od Leovho odchodu do Švédska sa život celej moderátorskej rodiny obrátil naruby a pravidelne za ním v rôznych zostavách cestujú na sever. „Fascinuje ma sledovať ako sa z chlapca stáva mladý muž. Naše najväčšie šťastie spolu s Paťom je, že naše deti môžeme intenzívne na životných cestách sprevádzať, formovať, byť im najsilnejšou oporou. Sme prítomní v rodičovstve a veľmi vďační, čo všetko spolu prežívame❤️Aj keď je to celé obrovské dobrodružstvo…“ a zároveň dopísala: „Nechce sa mi veriť, že LEO aj keď na korčuliach, je už vyšší ako tato 🙏“
Do Švédska pritom odišiel iba nedávno, pred necelým rokom. 15. septembra 2025 písala Zlatica o tom, že začínajú novú životnú etapu, keďže Leo dostal ponuku do prestížneho švédskeho klubu. „Neplánovali sme jeho odchod do zahraničia a veľa ponúk sme doteraz odmietli. LEO ale dostal tak aktraktívnu ponuku, že sa rozhodol vykročiť 🙏 A hoci sa to všetko udialo neskutočne rýchlo, sme ako rodina zomknutí a odhodlaní byť pri plnení jeho sna🥅👍Takže čakajú nás časté lety a život plný cestovania, dobrodružstva a aj neznáma. Ale povedali sme, že budeme ODVÁŽNI❤️“
A oplatilo sa. Leo ako líder majstrovstiev strelil štyri góly a zaznamenal aj rovnaký počet asistencií. Dosiahol tak osem bodov, čím sa zaradil na prvé miesto v tabuľke.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%