Zabudnite na Dunaj! Šebesta ukázal úplne inú tvár: TAKTO ste Lacka ešte nevideli!

BRATISLAVA - Filip Šebesta ukázal svoju menej známu stránku. Herec zo seriálu Dunaj, k vašim službám je totiž aj talentovaný hudobník a súčasť dychovej kapely.
Herec Filip Šebesta sa pravidelne objavuje na obrazovkách televízie Markíza v populárnom seriáli Dunaj, k vašim službám, kde stvárňuje postavu Laca Koptíka. Okrem herectva sa však venuje aj hudbe – a to poriadne štýlovo. Už niekoľko rokov pôsobí v dychovej kapele Búranka vo svojej rodnej dedine na Záhorí, kde predvádza svoj talent s trombónom v ruke. Počas víkendu si dokonca zahral na dedinskej zábave.
Fotografia, ktorá sa objavila na sociálnej sieti, ho zachytáva v košeli s krojovaným motívom, na ktorej pôsobí ako pravý folklorista.
Málokto by pritom tipoval, že herec zo známeho seriálu má takýto blízky vzťah k tradičnej hudbe. Zdá sa, že Šebesta je dôkazom toho, že talent sa môže prejaviť vo viacerých oblastiach – či už pred kamerami, alebo na pódiu s dychovkou.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%