Obľúbený herec prežíva dva životy: V seriáloch ho žiadna nechce, v súkromí ho milujú TRI ŽENY!

Matúš Kvietik sa nemôže pochváliť šťastnými vzťahmi! V seriáloch si prešiel už viacerými turbulentnými vzťahmi, no zdá sa, že jeho televízne alter egá majú na lásku poriadnu smolu. V populárnom Dunaji sa jeho Jakub veľmi snažil získať Alenkino srdce, no prežil bolestné sklamanie, keď ho Alenka odmietla. A v novinke verejnoprávnej televízie Dotyk života sa mu romantika taktiež poriadne komplikuje.

V Dotyku života sa Kvietik objavuje v úlohe Mareka, ktorý sa pripravuje na veľký moment – narodenie dieťaťa. Jeho partnerka (Diana Ristová) ho však v nemocnici bezvýsledne kontaktuje a on na jej telefonáty nereaguje. Marek sa nakoniec predsa len objaví, no príchod svojho potomka na svet už nestihne. A jeho partnerka mu to rozhodne neodpustí! "Načo si sem chodil, ja som sa bála, že porodím po ceste," hovorí s plačom Kvietikova seriálová partnerka, ktorá už drží v náručí ich spoločnú dcérku. "Prepáč, s chalanmi sme oslavovali a potom sme dostali taký nápad, že pôjdeme do Viedne. A vybil sa mi mobil, nezvonil mi budík..." vyhovára sa. Novopečená mamička sa ale nenechá opiť rožkom a Marekove výhovorky ju vôbec nezaujímajú... Ako to dopadne, uvidíte v seriáli Dotyk života v nedeľu o 20.30 na Jednotke.



Hoci sa Matúš Kvietik v seriáloch nedokáže presadiť v láske, v súkromnom živote sa mu darí oveľa lepšie. Ako vyšlo vlani v lete najavo, Matúš je dvojnásobným otcom! S partnerkou, ktorá pracuje ako produkčná v divadle, majú dve dcérky. Narodenie druhej sa mu dokonca podarilo pred verejnosťou utajiť až do momentu, keď ho prezradil kolega.

