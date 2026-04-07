Veľký deň u Čobejovej: Jej dcéra má 17! TOTO jej odkázala verejne...

BRATISLAVA - Takmer dospelá! Herečka Michaela Čobejová má doma veľký dôvod na oslavu. Jej dcéra Tatiana totiž nedávno dovŕšila krásnych 17 rokov.
Hrdá mama Michaela Čobejová sa touto výnimočnou udalosťou pochválila aj na sociálnej sieti, kde zverejnila záber narodeninovej torty. Na nej nechýbal výrazný nápis "17", ktorý jasne pripomínal, aký veľký míľnik jej dcéra práve oslávila. „Všetko najlepšie, láska,“ napísala herečka, ktorá je na svoju dcéru nesmierne hrdá. Ku gratuláciám sa pridali aj známe tváre ako Maroš Kramár, Števo Martinkovič či Zuzana Vačková.
Čobejovú s dcérou spája nielen rodinné puto, ale aj spoločná práca. Obe totiž účinkujú v rovnakom projekte – populárnom seriáli Sľub, ktorý sa zameriava na osudy ľudí v období komunizmu. Zdá sa, že talent sa u nich dedí – Tatiana Čobejová totižto kráča v maminých šľapajach.
1. kolo Let's Dance. Na snímke Michaela Čobejová s dcérou Tatianou (Zdroj: Ján Zemiar)
V markizáckom seriáli Tatiana stvárňuje jednu z výrazných tínedžerských postáv – Lenku Bartošovú, ktorá je cieľavedomá a tvrdohlavá. Michaela hrá Evu Gregorovú, postavu, ktorú diváci často vnímajú negatívne. Sama herečka ju s nadhľadom označila za "mrchu". Na pľaci však medzi nimi vládne profesionalita – Michaela vníma svoju dcéru ako kolegyňu a obe sa snažia neprenášať súkromný vzťah do práce.