Móda z Let's Dance: Tehotná Šarköziová, Almásy ukázala syna a... Ďurianová vyrážala dych!

BRATISLAVA - Červený koberec 6. kola Let’s Dance bol plný známych tvárí. Do spoločnosti dorazili hviezdy televízie TV Markíza aj ďalšie celebrity. Mirka Almásy dorazila so synom, Marianna Ďurianová sa nedala prehliadnuť a speváčka Vanessa Šarköziová? Prvykrát sa ukázala s tehotenským bruskom na verejnosti!
Včerajší večer patril už 6. kolu populárnej tanečnej šou Let’s Dance, no tentoraz sa niesol v úplne inom duchu, než na aký sú diváci zvyknutí. Namiesto napätia z vyradenia prišlo prekvapenie – zo súťaže nevypadol nikto. Dôvod bol výnimočný: pri príležitosti osláv televízie TV Markíza sa toto kolo nieslo v charitatívnom duchu. Každý zo súťažiacich tak dostal možnosť venovať sumu 5 000 eur organizácii podľa vlastného výberu, čím večer získal ešte hlbší význam.
Atmosféra v hľadisku bola výnimočná aj vďaka množstvu známych tvárí, najmä z radov televízie, ktoré si prišli vychutnať priamy prenos naživo. Medzi hosťami nechýbali osobnosti ako Danica Nejedlá, Zlatica Švajdová Puškárová s manželom Patrikom Švajdom, Daniel Otčenáš, Lenka Vavrinčíková či Kvetka Horváthová. Na červenom koberci sa ukázala aj dlhoročná rosnička Mirka Almásy, ktorú sprevádzal jej mladší syn Tomáš. Vyrástol z neho charizmatický mladý muž. Veď pozrite!
Pozornosť pútala aj Marianna Ďurianová, ktorej robil spoločnosť kolega Jaroslav Zápala. Spoločne pózovali na červenom koberci a neskôr sedeli vedľa seba aj v sále. Moderátorka opäť potvrdila svoj cit pre štýl – v elegantných zelených šatách doplnených zlatými detailmi pôsobila dokonale.
Medzi smotánku dorazila aj speváčka Vanessa Šarköziová, ktorá sa na verejnosti objavila po prvý raz od oznámenia tehotenstva. V priliehavých čiernych šatách, ktoré zvýraznili jej bruško, vyzerala žiarivo. Celkovo sa červený koberec hemžil známymi osobnosťami. Všetky fotografie z večera nájdete v galérii. Video z príchodov nájdete vyššie.