Na červenom koberci Let's Dance boli aj porotcovia, ale: Kto zažiaril najviac? Jednoznačne ona!

BRATISLAVA - Nedeľný večer patril aj počas sviatkov obľúbenej tanečnej šou Let's Dance. Pozornosť však pútali nielen tanečné výkony, ale aj hostia na červenom koberci.
Ani počas sviatkov Veľkej noci si známe tváre nenechali ujsť nezabudnuteľný zážitok živého prenosu tanečnej šou Let's Dance. Večer sa síce niesol v duchu tradícií, hostia na červenom koberci však vynikali elegantnými róbami. V ľudových krojoch sa na prenose predviedli obaja moderátori a porotcovia, medzi ktorých tentokrát zavítala aj špeciálna hosťka, pedagogička Dagmar Hubová. Tá bola členkou poroty šou v minulosti, naposledy asi pred 16. rokmi.
Počas piateho kola sa v krásnych outfitoch predviedli napríklad bývalá účastníčka reality šou Ruža pre nevestu Jasmína Simová, bývalá Miss Daniela Vojtasová, moderátorka Mária Zelinová či Vilém Šír. Veľkonočné kolo si prišla pozrieť aj manželka a programová riaditeľka Televízie Markíza a Nova Silvia Majeská, na foto s manželom, režisérom a kreatívnym producentom Pepe Majeským.
Prvýkrát v tejto sérii sa na tanečnej šou objavili aj Matej Tóth s rodinou, herec Gregor Hološka či speváčka Ivana Regešová.
K najkrajšie oblečeným dámam však jednoznačne patrila partnerka Juraja Mokrého, Eva. Tá sa zúčastnila každého priameho prenosu a zakaždým zaujala vhodne vybratou róbou. Decentnou, klasickou, oživenou nápaditými detailami. Pôsobila veľmi prirodzene a elegantne, pričom najnoblesnejšie šaty zvolila paradoxne v kole, kedy Juraj v šou skončil. Všetky fotky z nedeľného večera nájdete vo FOTOGALÉRII.
