Slovenský spevák šokuje: Fabušová (†43) stále nemá hrob... Je ochotný platiť!

BRATISLAVA - Smrť Miroslavy Fabušovej zanechala v Davidovi Keyovi hlbokú ranu, ktorá sa dodnes nezahojila. Keď ju chcel naposledy navštíviť a rozlúčiť sa na cintoríne, čakal ho šok – jej hrob nenašiel. V bezmocnosti a smútku teraz premýšľa, že jej dá postaviť vlastný pomník, aby mal miesto, kde si ju môže pripomínať.
Davida Keya smrť Miroslavy Fabušovej veľmi zasiahla. Smúti za ňou doteraz a bolesť zo straty sa uňho časom nezmenšuje, skôr sa mení na tichý smútok, ktorý si nesie každý deň so sebou. Ťažko sa mu o nej hovorí, pretože každá spomienka v sebe nesie kúsok bolesti. Napriek tomu sa snaží uchovávať si najmä tie pekné chvíle, ktoré spolu prežili – momenty radosti, smiechu a blízkosti, na ktoré nikdy nezabudne.
Práve tie mu dnes dodávajú silu pokračovať ďalej. Aj keď mal v pláne sa s ňou v januári dôstojne rozlúčiť, ako nám vtedy priznal, rodina ho na pohrebe nechcela. Táto skutočnosť ho hlboko zasiahla, pretože cítil, že prišiel o možnosť povedať jej posledné zbohom tak, ako by si zaslúžila. Preto jej vtedy doma zapálil sviečku a v tichosti jej dal posledné zbohom. Chcel sa však neskôr s ňou rozlúčiť aj na cintoríne, aby jej aspoň takto vzdal úctu. To, čo ho tam čakalo, ho však úplne zaskočilo. Jej hrob absolútne nenašiel.