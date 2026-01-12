Posledná rozlúčka s Mirkou Fabušovou (†43): Toto prezradilo parte!

BRATISLAVA - Rodina sa pripravuje na poslednú rozlúčku s Mirkou Fabušovou (†43), ktorej nečakaná smrť zasiahla celé Slovensko. Smútočné parte, zverejnené krátko po jej úmrtí, odhalilo miesto aj čas pohrebu a detaily, za akých sa s bývalou Miss blízki navždy rozlúčia.
Miroslava Fabušová zomrela včera v nemocnici. Za bývalou Miss smúti rodina, blízki, kamaráti i fanúšikovia. Jej smrť otriasla celým slovenským šoubiznisom, keďže prišla ako blesk z jasného neba. Mirka mala naozaj búrlivý život, čo sa na nej aj zrejme podpíslo. Pravdepodobná príčina jej skonu zrejme cirhóza pečene.
Zomrela Mirka Fabušová (†43): TOTO je zrejme príčina SMRTI a... Posledné prianie!
„S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustila naša milovaná sestra. Hoci jej posledné dni strávila v nemocnici, nebola sama, bola obklopená láskou a prítomnosťou svojej rodiny. S pokorou a vďačnosťou spomíname, že posledné Vianoce ešte mohla prežiť spolu s nami doma," napísal jej brat Branislav na sociálnej sieti Facebook.
ŠKANDÁLY Fabušovej (†43): Havarovala s Kollárom, vyhadzov z Let's Dance, aj jazda pod vplyvom!
O pár hodín na to prezdieľal aj parte, ktoré zverejnila pohrebná služba. Posledná rozlúčka so zosnulou Miroslavou sa bude konať 15. januára o 15-tej hodine v Dome smútku na cintoríne v Dubnici nad Váhom. „Telesné pozostatky drahej zosnulej budú po obrade prevezené k tichej kremácii," píše sa v parte.