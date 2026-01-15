DUSNO okolo pohrebu Fabušovej (†43): Tohto muža tam nechcú!

DUBNICA NAD VÁHOM - Dnes sa rodina, blízki a priatelia lúčia so zosnulou Miroslavou Fabušovou (†43). Ako sme sa dozvedeli, posledné prianie jej splnené nebude.
Miroslava Fabušová opustila tento svet v nedeľu vo veku 43 rokov. Správa o jej smrti prišla velmi nečakane. Bývalá Miss je známa rôznymi škandálmi, ktoré sa zapísali do pamäti nejedného Slováka. Ako napríklad havária s Borisom Kollárom, či vyhadzov z červeného koberca markizáckej tanečnej šou. Hnedovlásku postretol ťažký osud, nikdy sa jej nesplnilo mať deti, aj keď po nich tak veľmi túžila. Mala za sebou niekoľko potratov.
Posledné dni
Posledné chvíle na tomto svete trávila s rodinou. Prezradil to jej brat Branislav na sociálnej sieti Facebook: „S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustila naša milovaná sestra. Hoci jej posledné dni strávila v nemocnici, nebola sama, bola obklopená láskou a prítomnosťou svojej rodiny. S pokorou a vďačnosťou spomíname, že posledné Vianoce ešte mohla prežiť spolu s nami doma."
Bývalá Miss zrejme podľahla cirhóze pečene. Fabušová už v minulosti mala problém s alkoholom a aj rôzne zdravotné či psychické ťažkosti. „Zdravotné problémy tajila… Asi pred pol rokom bola na operácii, párkrát som ju viezol do nemocnice…“ s plačom nám povedal David Key. „Zrejme už mala problémy s pečeňou… zlyhali jej orgány.“ Cirhóza pečene je vážne, chronické ochorenie pečene, pri ktorom sa zdravé pečeňové tkanivo postupne mení na jazvovité (väzivové) tkanivo. Tým sa pečeň poškodzuje a stráca schopnosť správne fungovať.
Posledné prianie sa jej nesplní
Ako nám prezradil spevák David Key, ktorého jej smrť veľmi zasiahla, Mirka mala aj posledné želanie. „Chcela, aby som na jej pohreb prišiel v bielom,“ povedal pred pár dňami. Pohreb sa koná dnes v Dome smútku v Dubnici nad Váhom. „Telesné pozostatky drahej zosnulej budú po obrade prevezené k tichej kremácii," píše sa v parte.
Aj keď mal v pláne jej prosbu splniť, nepodarí sa mu to. Vraj kvôli jej bratovi Branislavovi na poslednú rozlúčku s nebohou nepríde. „Jej brat mi napísal nepríjemnú správu s vyhrážkou, nech nič nezdieľam, inak to bude riešiť inak... Je mi zle teraz, keď máme držať spolu, je mi do plaču, že také niečo napísal," povedal nám spevák.
„Nechcem komentovať brata v tejto ťažkej situácii, ale nepamätám si, že by niekedy o ňom hovorila alebo jej volal, keď sme spolu bývali. Vlastne som ani nevedel, že má brata, iba sestru Kristínku. O nej krásne hovorila, aj o maminke, ocinovi... o to viac ma hnevá správa od brata, ale Miruška nech nájde pokoj toto sú teraz nepodstatné vojny, čo nemusel robiť," uviedol. „Chápem, že možno je aj on v šoku, preto to nejako neriešim, ale je mi smutno, že tam nebudem. Na druhej strane, od žiaľu by som tam odpadol," priznal.
Rozlúči sa s ňou sám. „S Miruškou sa rozlúčim sám dnes večer pri kríži v bielom. Budem sa modliť a spomínať na naše zážitky," dodal na záver. Snažili sme sa kontaktovať aj Branislava, aby Davidove slová potvrdil alebo uviedol veci na pravú mieru, no bez úspechu.