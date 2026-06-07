Referendum je veľmi drahý prieskum verejnej mienky, uviedol Gröhling

BRATISLAVA - Referendum, ktoré iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati, je drahý prieskum verejnej mienky. Myslí si to predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling. Sám sa však na ňom plánuje zúčastniť. Do parlamentných volieb chce ísť SaS samostatne, na jeseň predstaví program reštartu pre Slovensko. Z maďarskej menšiny považuje SaS za partnera skôr Maďarské fórum ako Maďarskú alianciu. Ak by si musel vybrať, dal by prednosť lídrovi Hnutia Slovensko Igorovi Matovičovi pred Lászlóom Gubíkom z Maďarskej aliancie. Gröhling to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24.
„Budem zdržanlivý, pretože si myslím, že referendum je veľmi drahý prieskum verejnej mienky,“ skonštatoval Gröhling. Referendum bude podľa neho stáť štát viac, ako prípadná doživotná renta premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorej sa týka jedna z referendových otázok. Na referende sa šéf SaS plánuje zúčastniť, avšak do referendovej kampane sa nezapojí.
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Do budúcoročných parlamentných volieb chce ísť strana SaS samostatne, s jasnou a čitateľnou ponukou pre obyvateľov. O možnom spájaní sa zatiaľ hovoriť nechce. Na jeseň chcú prezentovať kompletný program reštartu pre Slovensko. Obsahovať má konkrétne opatrenia, návrhy i čísla. Osloviť chcú aj nerozhodnutých či váhavých voličov. Už čoskoro plánujú spustiť aj „radar proti zdražovaniu“, kde chcú ukázať, kde sa „rozkrádajú peniaze“ a dalo by sa ušetriť.
Vyjadril sa aj k atmosfére v strane
Atmosféru v strane po odchode Jany Bittó Cigánikovej označil za „výrazne pracovnú, kľudnejšiu a upokojenú“. Spolupráca s Luciou Ďuriš Nicholsonovou bude podľa šéfa SaS pokračovať, nerozmýšľa však, či bude na kandidátnej listine. Osloviť chce aj maďarských voličov. Za partnera považuje Gröhling skôr Maďarské fórum, s ktorým spolupracuje. Na kandidátnej listine si vie predstaviť aj bývalého policajného prezidenta Štefana Hamrana. Naopak, voči Maďarskej aliancii je líder SaS kritický. Ak by si musel vybrať, pred Gubíkom z Maďarskej aliancie by dal radšej prednosť Matovičovi, hoci ho nepovažuje za „vysnívaného partnera“. Na stretnutie s Gubíkom dôvod nevidí.
Do tohtoročných jesenných komunálnych volieb ide SaS aj v spolupráci s opozičnými stranami vrátane mimoparlamentných Demokratov. Ak by v niektorých regiónoch neuspeli, nebude to považovať za pohorenie, ale skôr poučenie, teda pozretie na to, kde sa urobili prípadné chyby a ako sa im vyvarovať pri parlamentných voľbách.
Preferoval by skôr 12 plnohodnotných dôchodkov
Pri téme dôchodkov by preferoval skôr 12 plnohodnotných dôchodkov. Dôležité bude podľa neho naštartovanie ekonomiky, zrušenie transakčnej dane i zavedenie rovnej dane na úrovni 19 percent. Nechcel by radikálne pokračovať v politike stimulov a dotácií pre zahraničné firmy. Investorov síce podľa neho treba, podporiť by chcel najmä rodinné firmy, malé a stredné firmy a živnostníkov.
Pri otázke rozširovania EÚ je za to, aby každá krajina pred vstupom musela splniť nastavené podmienky kritérií. Ak by prezident SR Peter Pellegrini vymenoval za veľvyslancov Petra Kmeca a Miroslava Radačovského, bola by to podľa Gröhlinga „diplomatická hanba prezidenta“. Líder SaS zároveň odkázal, že vládu „nebude chváliť za nič“.