Fredy Ayisi o novej láske v živote: Je to konečne tá pravá? Sú tam náznaky, že...

PIEŠŤANY - Peklo v nemocnici, no ešte väčšie v súkromí! Uznávaný tanečník a učiteľ jogy Fredy Ayisi si prešiel náročným obdobím. Nedávno totiž musel podstúpiť operáciu. No ak by ste si mysleli, že to bola najväčšia bolesť, akú kedy zažil, nie je to tak.
Fredy Ayisi bol vždy synonymom zdravého životného štýlu. Opotrebovanie tela však nakoniec dostihlo aj jeho a skončil na operačnom stole. Na otázku, či bola výmena bedrového kĺbu tou najhoršou fyzickou skúsenosťou, však odpovedá prekvapivo. „Sú dva druhy bolesti – psychická, mentálna, citová, a druhá je fyzická. Čo sa týka fyzickej, naozaj som nikdy nezažil nič väčšie. Ale toto bolo oproti jednému môjmu citovému zážitku z minulosti akože nič! Zažil som vnútornú bolesť, ktorá bola mentálne oveľa masívnejšia,“ otvoril svoju trinástu komnatu Fredy.
„Dostal som sa do vzťahu, ktorý ma úplne citovo zničil a musel som sa od toho dna doslova odraziť. Tá bezohľadnosť alebo tvrdosť z druhej strany ma nakoniec donútila, aby som to skončil. Predtým som toho nebol schopný, bol som úplne slepý, hluchý a chcel som v tom zotrvať za každú cenu. Až obrovská miera niečoho negatívneho ma nakoniec prebrala,“ zdôveril sa Ayisi.
Na fyzickú bolesť zaberajú lieky, no nájsť náplasť na zdevastovanú a ubolenú dušu je behom na dlhú trať. Mnohí ľudia po toxických skúsenostiach na lásku zanevrú, Fredy to však s odstupom času vidí ako dar z nebies. „Paradoxne to prinieslo nový život, novú silu, energiu, vieru v samého seba a sebalásku, ktorú som predtým úplne stratil. Tiež túžbu dosiahnuť niečo lepšie a nové... Ale čo ma to najviac naučilo je poznanie, že stále viem milovať! A to je dôležité, lebo som si už myslel, že to ani nedokážem,“ priznáva tanečník.
Podľa Fredyho neexistuje žiadny zázračný recept, pomohlo mu však jedno: „Predovšetkým to je o tom, že si to človek musí vybojovať sám v sebe... Chce to určitý čas a obrovskú silu odriekania,“ uzavrel Ayisi. Keďže zo seba vyhnal starých démonov a opäť verí na čisté city, natíska sa otázka, či už v jeho živote žiari nová žena, ktorá by sa mohla stať jeho spriaznenou dušou. Fredy nezostal mlčať...
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%