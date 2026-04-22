Slovenská kráska po dlhšej odmlke: Totálna zmena imidžu a... Mala samé problémy!

BRATISLAVA - Priscilla Versluis na niekoľko mesiacov úplne zmizla. Odmlčala sa. Dnes vysvetľuje, že za jej odmlkou stálo náročné životné obdobie plné zdravotných aj osobných problémov.
Priscilla Versluis, známa z reality šou Ruža pre nevestu; sa na istý čas úplne odmlčala a vedome zmizla zo sociálnych sietí. Ako sama hovorí, potrebovala si dopriať odstup – od mobilu, tlaku, prostredia aj od sveta Instagramu, kde sa často ukazuje najmä „to pekné“, hoci realita býva oveľa zložitejšia.
Za jej neprítomnosťou sa skrývalo náročné životné obdobie. Priznala zdravotné problémy, hospitalizáciu, časté sťahovanie aj množstvo osobných zmien. Situáciu ešte zhoršilo vykradnutie jej salónu, čo len prehĺbilo pocit, že potrebuje spomaliť a sústrediť sa na seba. „Mala som náročné obdobie – zdravotné problémy, ležala som v nemocnici, veľa som sa sťahovala, diali sa mi samé zlé veci. Vykradli mi salón, a popri tom veľa zmien v osobnom živote," priznala.
Vedela, že v takom stave by ani nedokázala byť na sociálnych sieťach aktívna tak, ako predtým. Nechcela však len „ticho zmiznúť“ bez vysvetlenia. Zároveň cítila, že nemá energiu ani potrebu zdieľať všetko, čo sa jej deje. Preto si vybrala inú cestu – vymenila virtuálny svet za ten skutočný. Čas venovala ľuďom, ktorých má rada, a vytvorila si priestor, kde nemusela nič vysvetľovať ani obhajovať. „Potrebovala som reset,“ vystihuje celé obdobie jednou vetou.
Ani počas tejto pauzy však nezaháľala. Pracovala v úzadí, v tichu, bez pozornosti verejnosti, a práve vtedy začali vznikať nové projekty, o ktoré sa chce teraz postupne podeliť. Zároveň sa ospravedlnila všetkým, ktorým zo dňa na deň prerušila rozbehnuté spolupráce. Zdôraznila, že to bolo nevyhnutné. Úprimne priznáva, že by najradšej na sociálnych sieťach vôbec nebola. Uvedomuje si však, že ak chce človek budovať väčšie veci a posúvať svoje projekty ďalej, bez tohto priestoru sa to dnes jednoducho nedá. Priscilla aj zmenila imidž, pozrite na ňu!
