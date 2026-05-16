Zmeny v doprave? Križovatka ruší iba značky upravujúce rýchlosť jazdy, uviedol Tlacháč

BRATISLAVA - Križovatka v súčasnosti ruší na slovenských cestách iba značky, upravujúce rýchlosť jazdy. Iné značky neruší. Aj v tejto oblasti sa však chystajú legislatívne zmeny. Rýchlostné obmedzenie by po novom mohlo byť platné aj za križovatkou. Vyplýva to z vyjadrenia riaditeľa odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Juraja Tlacháča.
Pripomenul, že križovatkou je miesto, kde sa cesty spájajú alebo rozpájajú. Doplnil, že je to tak aj na diaľnici. Odpojenie aj pripojenie z diaľnice sú samostatnými križovatkami.