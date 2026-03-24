BRATISLAVA - Naša AI módna kritička Evelina sa pozrela na outfity známych osobností z červeného koberca Let's Dance. Kto pohorel a kto sa naopak blysol?
Adriána Brnčalová, herečka
Jej outfit pôsobí sebavedomo a výrazne, čo je určite jeho silná stránka. Pekne vyniknú nohy a celkový dojem je odvážny. Problém však nastáva v objeme – ramená a rukávy sú až príliš dominantné a trochu „pohlcujú“ postavu. Keby bol strih o niečo čistejší, pôsobilo by to luxusnejšie. Takto je to dobré, ale nie úplne vyvážené. Hodnotenie: 7/10
Adriana Novakov, modelka
Tento outfit s priesvitným vrchom a lesklou sukňou má potenciál byť veľmi elegantný, no jednotlivé kúsky spolu nefungujú tak, ako by mali. Vrch je jemný a vzdušný, zatiaľ čo sukňa je výrazná a ťažká, čo vytvára dojem dvoch rôznych príbehov v jednom outfite. Každý prvok je pekný sám o sebe, ale spolu si akoby nerozumejú. Hodnotenie: 6/10
Petra Marko, podnikateľka
Outfit má pekný základ, najmä vďaka farbe a ženskému strihu šiat. Problém však robia čižmy, ktoré sú príliš ťažké a narúšajú jemnosť celého vzhľadu. Pôsobí to, akoby sa spojili dva rozdielne štýly, ktoré spolu neladia. Hodnotenie: 6/10
Sarah Arató, herečka
Modré lesklé šaty sú jasným príkladom toho, ako má vyzerať večerná elegancia. Strih krásne kopíruje postavu, farba je výrazná, ale stále vkusná, a celok pôsobí veľmi harmonicky. Tu nie je veľa čo vytknúť, všetko je presne tam, kde má byť. Hodnotenie: 10/10